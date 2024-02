L'ala pivot Devin Robinson va deixar una de les millors imatges del partit d'aquest diumenge davant del Barça (77-87). El jugador del Baxi Manresa, que va ser un dels més destacats del matx amb un total de 15 punts, va aprofitar que la seva família l'estava veient des de les grades per executar una esmaixada impressionant i va fer palès de la seva qualitat.

Amb 36-44 en el marcador i el descans a tocar, Dani Pérez va intentar un triple, la pilota no va entrar i, quan el pivot del Barça Willi Hernangómez semblava que estava a punt de capturar el rebot, Robinson va aparèixer per sorpresa amb un gran salt per enfonsar amb força la pilota dins la cistella.

L'ACB ha escollit l'esmaixada del nord-americà per encapçalar el Top10 de les millors jugades de la jornada i també la proposa per ser l'esmaixada de l'any. Hi estàs d'acord?