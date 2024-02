Un total de cinc jugadors del Baxi Manresa que van disputar el partit de quarts de final de la Copa del Rei del 2022 contra el Barça poden repetir en el partit de demà a Màlaga. Es tracta de Dani Pérez, autor de 2 punts aquell dia, Dani García (0), Elias Valtonen (7), Marcis Steinbergs (0) i Juampi Vaulet (2).

En el cas del finlandès, la temporada passada va marxar cedit al Rostock alemany. En els altres, no han canviat de formació des d’aleshores, malgrat que l’argentí cobreix la seva segona etapa al club, del qual va marxar l’estiu del 2021 i hi va tornar el desembre.

Per part del Barça, repetiran presència Nico Laprovittola (10 punts aquell dia), Àlex Abrines (11) i Rokas Jokubatis (també 11). Un cas especial és del de Pierre Oriola. Podria jugar ara amb la camiseta del Baxi quan ara fa dos anys era a les files del Barça, malgrat que no va actuar per lesió.