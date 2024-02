El Baxi Manresa podrà començar a recuperar aquest dilluns jugadors dels que ha cedit a les finestres FIBA. I els que ja poden tornar, ho faran contents. Marcis Steinbergs i Travanté Williams han guanyat amb les respectives seleccions en la segona jornada de la fase de classificació per a l'Eurobasket de l'any que ve. A més, curiosament, ho han fet a la mateixa pista, l'Arena de Riga. Letònia hi ha jugat com a local i ha derrotat Eslovàquia (64-52) i Portugal hi ha vençut com a visitant davant de l'exiliada Ucraïna (77-79), en un final de partit espectacular en què el jugador dels manresans ha protagonitzat les tres jugades determinants.

Aquest dilluns serà el torn dels altres dos jugadors del Baxi que han anat a jugar amb les seves seleccions. I ho faran en dos derbis zonals. La Finlàndia d'Elias Valtonen jugarà a casa a Espoo, contra la Dinamarca d'Iffe Lundberg a partir de dos quarts de sis de la tarda. Mitja hora més tarda, serà el torn de la Lituània de Martinas Geben, que es desplaça fins al nord per visitar Estònia a Tallinn. Colíders i supervivents Pel que fa als partits d'aquest diumenge, Steinbergs ha jugat més de 18 minuts, ha anotat 2 punts i ha capturat 3 rebots en triomf contra els eslovacs, que es perfilen com la Ventafocs d'un grup que completen Espanya i Bèlgica. Els letons juguen aquesta fase sense cap pressió, ja que estan classificats d'ofici per al torneig en qualitat de coorganitzadors, juntament amb Finlàndia, Polònia i Xipre. De tota manera, i malgrat venir d'una convincent victòria contra els espanyols, els bàltics no s'han pogut desempallegar del rival fins al tram final. De fet, Eslovàquia estava a tres punts (46-43) a falta de 7.46 per al final. Però els punts de Grazulis (autor de 18 i 22 de valoració) i la direcció de Zoriks i Lomazs ha estat important per arribar al final sense patiment. En Eslovàquia destacava la presència de l'ala-pivot del Joventut Vladímir Brodziansky, autor de 9 punts. Letònia i Bèlgica lideren el grup amb dues victòries i Espanya i Eslovàquia no s'hi han estrenat. Si Letònia és colíder, Portugal ha obtingut una victòria que el deixa tercer de grup, després d'haver perdut dijous a casa contra Israel. I tot i que a nivell d'anotació no ha fet tan bon partit com aleshores, Travanté Williams ha estat del tot determinant amb tres jugades en el tram final del partit. Primer, a 1.01 per al final, ha clavat un triple amb suspens després de deixar assegut el seu defensor. Significava el 76-77. Els ucraïnesos només han anotat un tir lliure en la següent acció, encistellat pel pivot de l'Obradoiro Pustovyi, i Williams ha tornat a anotar tot seguit amb una gran mitja volta per damunt del seu defensor Voinalovych. Ucraïna disposava de 24 segons per intentar dur el partit a la pròrroga o guanyar-lo, però el mateix Travanté, amb una gran acció defensiva, ha pres la pilota de les mans del propi Pustovyi i ha sentenciat la victòria. Aquest triomf és important perquè deixa Portugal igualat amb Israel, que ha caigut derrotat a Eslovènia per 88-79. Els balcànics són líders invictes i Ucraïna, amb 0 de 2, és cuer. Cap de tots aquests equips no tornarà a jugar finestres fins al proper mes de novembre, quan es reprèn aquesta fase. En els grups de Valtonen i Geben, dilluns també es juguen el Geòrgia-Sèrbia, amb Thomasson en els locals, i el Polònia-Macedònia del Nord, tots dos a les 18 hores.