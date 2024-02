El Baxi Manresa tornarà a la competició dissabte vinent, dia 2, contra un UCAM Múrcia que està cinc posicions més amunt a la classificació però que només li treu un partit d'avantatge. L'equip de Sito Alonso serà un dels rivals en l'intent dels bagencs per ser al play-off i, a part de disposar d'una plantilla de qualitat contrastada, com demostra el fet de tenir sis elements amb les seves seleccions a les finestres FIBA, té prou múscul econòmic com per millorar-la. Ho demostra el fitxatge, els últims dies, de l'escorta Jonah Radebaugh, que el Baxi coneix bé.

El jugador nord-americà amb passaport montenegrí es va enfrontar a l'equip de Pedro Martínez en les semifinals de la Champions de fa dos anys, quan jugava al Ludwigsburg. Després va estar a l'ACB, amb el València, amb un rendiment irregular, i ara actuava al Galatasaray. Arriba per reforçar una línia exterior en què l'UCAM ha notat la baixa per lesió de Ludde Hakanson en les últimes setmanes. A part de Radebaugh, a més, des de Múrcia s'informa que l'ala-pivot Dustin Sleva ha aconseguit la nacionalitat francesa després d'haver estat cinc anys al París. Aquest fet provoca que l'UCAM alliberi una fitxa d'estranger (fins ara eren ell i el base Troy Caupain) per si es vol reforçar encara més. Cal recordar que ja van suplir la baixa del fins aleshores MVP de la competició, el suec Simon Birgander, amb un reforç consistent com Marko Todorovic i un cop iniciat el curs també van contractar Arturs Kurucs i Wilhelm Falk despres de donar la baixa a Jordan Sakho i Thad McFadden. L'UCAM recuperarà a partir d'aquest dilluns els germans Kurucs (Letònia), Falk (Suècia), Radovic (Montenegro) i Sant-Roos (Cuba), que acaben aquest diumenge la seva finestra FIBA. David Jelínek encara té un partit justament dilluns al vespre amb Txèquia contra la Gran Bretanya.