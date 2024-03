Ahir es va complir un mes des que el Bàsquet Manresa va iniciar l’ampliació de capital, la destinada sobretot als accionistes abans d’obrir-se a tothom. Tot i que el club no ha informat de quants diners s’han cobert fins ara, la seva visió és que «ara per ara hi ha interès, sembla que l’ampliació porta un bon camí, però hem d’empènyer més».

En el partit d’aquest dissabte contra l’UCAM, es repartirà un fullet informatiu en què s’explica que tots aquells que comprin una acció «podran veure el seu nom en una de les parets del nou pavelló que serà construït durant les properes temporades». La campanya Alley-oop s’intensificarà per aconseguir més adhesions.