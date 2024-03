Torna la Lliga Endesa al Nou Congost i ho fa amb un dels molts partits que tindrà el Baxi Manresa fins al final de la lliga regular per intentar entrar als play-off. Un cop assegurada la salvació de manera virtual i passada la Copa, els homes de Pedro Martínez volen entrar a Europa i, si pot ser, fer-ho per la porta gran. En les properes setmanes s'han de trobar molts rivals directes. Dels sis propers partits en jugarà cinc contra adversaris que superen la seva actual desena posició. De fet, el d'aquest dissabte (18 hores, Movistar Deportes 2 i Ràdio Manresa), l'UCAM Múrcia, és cinc posicions més endavant, però a només un partit de diferència. Tot està molt igualat.

El Baxi afrontarà el duel amb la baixa de Juampi Vaulet. L'argentí es va fer un trencament fibril·lar a un bíceps femoral. No podrà jugar ni aquest partit, ni probablement la setmana vinent a la pista del Joventut. Coincideix aquesta circumstància amb l'adéu d'Elias Valtonen, a qui es va donar la baixa i que ha fitxat pel Granada. Amb tot això, la posició de tres queda amb Sagnia i amb un Jou que encara no ha intervingut en pista després de la seva llarga lesió a l'esquena. Una fatal coincidència.

L'entrenador del Baxi explicava en la prèvia que aquestes situacions "ens ho fa més complicat, però es tancava el termini per canviar jugadors a l'ACB aquesta setmana. Hem tingut la desgràcia que ara es lesioni el Juan, però plorarem només una mica davant de les lesions, una llàgrima i fora, i mirarem que l'equip sigui capaç de trobar solucions a les desgràcies amb els altres jugadors que tenim".

Respecte de la marxa de Valtonen, li va donar les gràcies "per la seva mentalitat i el seu esforç des del dia que va venir. A nivell personal l'estimo moltíssim perquè m'ha demostrat que és una persona amb grans valors. Però teníem el problema de tenir catorze fitxes professionals. Una cosa és deixar un jugador a fora i l'altre, fer-ho en dos". A més, "hi havia l'aspecte econòmic. Amb l'oferta que ha rebut el jugador, el club s'estalvia un contracte fins a final de temporada. Ens ha ajudat molt aquest any, per exemple per entrar a la Copa. Li desitjo el millor i espero que al Granada demostri com de bon jugador que és".

Records de l'anada

Més enllà de les situacions del grup, que es completen amb la probable tornada de Dani García després de perdre's els tres últims partits, espera un UCAM del qual recorda que "allà ens van guanyar molt fàcilment. Ens van dominar. Tenen jugadors molt bons, molt verticals, recuperen moltes pilotes en defensa i juguen amb duresa en el sentit positiu. Ens costarà molt guanyar-los. Esperem que a ells també els costi".

Ha continuat recordant que els murcians "tenen la tercera millor defensa de la lliga. No t'ho posen fàcil. No trobes tirs bons, et treuen del teu punt. Però en atac també són bons. Han fitxat Radebaugh, a qui coneixem de quan estava al Ludwigsburg i al València. Sumen algú més al grup, tot i que encara no sabem quin rol li donaran".

De l'UCAM, ha recordat el 87-74 de l'anada i ha afegit que "els jugadors tenen memòria i se'n recorden. Això vol dir que són bons". Preguntat si són un rival directe, "també ho són el Saragossa, el Bilbao, la Penya, el Baskonia... Nosaltres hem de fer el nostre camí, fer-nos forts a casa. Però valorem que el rival està molt bé i no ens ho posarà fàcil".

Hakanson és dubte per a l'UCAM

Pel que fa a l'UCAM Múrcia, el dubte que va plantejar Sito Alonso en la prèvia va ser la presència o no de Ludde Hakanson. El base suec, que va fer molt mal al Baxi en l'anada, es va perdre la Copa per un esquinç de turmell a final de gener i ha d'estar a punt de reaparèixer, aquest dissabte o a la Champions dimarts a la pista del Promitheas.

L'entrenador madrileny no va dubtar a dir que "aquest és un partit entre rivals en la lluita pels play-off. És un bon senyal que el Congost s'ompli, la seva gent és molt fidel. Ells juguen un bàsquet molt difícil de defensar, a un ritme molt alt que castiga qualsevol descans que tinguis a la pista.