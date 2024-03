El Joventut i el Baxi Manresa es veuen les cares per tercer cop aquesta temporada aquest dissabte (18 hores, Movistar Deportes 3 i Ràdio Manresa) en un duel que es presenta en una situació ben diferent als anteriors, guanyats pels bagencs. El primer, en pretemporada, va servir per eliminar el verd-i-negres a la Lliga Catalana i el segon, amb triomf al Congost per 102-89, va servir als homes de Pedro Martínez per posar un peu a la Copa i apartar-ne de manera gairebé definitiva l'adversari. Aquest, a més, va acabar amb Pau Ribas i Andrés Feliz desqualificats. Comptes pendents per la banda local, per tant, en un enfrontament que continuarà tenint la baixa de Vaulet pels visitants i la segura d'Allen i els dubtes del mateix Ribas i de Ruzic, aquest per un procés febril, en els amfitrions.

El Baxi disposarà de dotze jugadors de la primera plantilla, amb la tornada de Dani García, que es va perdre tres partits per lesió i l'últim per una "errada informàtica", segons el club. El tècnic dels manresans explicava en la prèvia que "quan no podem guanyar, perquè no ens arriba, ens hem de centrar en el següent. Això ara és el partit de la Penya, que és molt difícil. Han guanyat set partits seguits, estan en el seu millor moment i a casa sempre són forts. Això no treu que pensem que si fem les coses bé puguem tenir opcions de competir i guanyar".

Del rival, explicava que "han fitxat jugadors importants, com Evans, i d'altres que són cracs. Tothom sap que són forts". Respecte dels antecedents d'aquesta temporada, "no penso gaire en allò que ja ha passat, només en el següent. Desconec si deuen estar més motivats. Estic centrat en nosaltres. Volem quedar com més amunt millor i el que ha passat abans no li donem gaires voltes".

Reordenant l'equip

En les últimes setmanes, ja des d'abans de la Copa, el Baxi ha tingut moltes entrades i sortides de la convocatòria. Entre el fitxatge de Mawugbe, la baixa de Valtonen, les tornades a mig gas d'Oriola i de Jou i les lesions de Dani García i Vaulet ha costat de mantenir una regularitat. "El que sempre volem és tenir tots els jugadors, ja que llavors tens el teòric màxim potencial. Les lesions et fan anar malament i llavors ells també s'han d'anar incorporant i recuperar la forma. Però aquestes formen part del camí. No ens queixem de les lesions que tenim i fem de la necessitat, virtut. Si no hi és un jugador, esperem que un altre prengui el seu rol i els seus minuts i faci una passa endavant. Però no estem contents que els jugadors entrin i surtin de l'equip".

D'un dels nous, Selom Mawugbe, "el veig ficat gairebé al cent per cent. Està posant molt de la seva part per entendre tot el que li demanem i s'hi està esforçant molt. Estic molt content amb ell i considero que el seu procés d'adaptació està acabat". Justament, en la rotació interior "no hi veig competència entre ells, ens hem d'ajudar. Ser-hi tots ens permet entrenar-nos una mica millor, amb un bon dia a dia".

Ara mateix, el Baxi es troba a dues victòries del play-off, amb tres sobre l'immediat perseguidor i amb sis respecte del descens. Sobre els objectius fins a final d'any, "la temporada passada, en aquest moment, estàvem més preocupats, però tenim d'altres objectius i molta temporada al davant. No podem caure en la relaxació de dir que ja hem salvat la temporada. Cal estar tensats i seguir endavant".

La bona dinàmica de la Penya

El Joventut es troba entre dos importants partits europeus, el que va servir per vèncer l'Ulm a domicili i el de dijous que ve a París, tots dos d'Eurocup. El seu base Guillem Vives explicava en la prèvia que "el març és un mes en què ja ens comencem a jugar coses i estem en bona dinàmica. De tota manera, això puja i baixa molt ràpidament. El treball del dia a dia i el fet de recuperar jugadors queda reflectit al camp i això deriva en els resultats".

Respecte del Baxi, "en els últims anys els partits han estat durs, de rivalitat perquè ells es troben en posicions altes. En el partit de la primera volta van ser superiors i volem tornar a reptar-los". En cas de triomf de la Penya, "no seria decisiu, però els apartaries a tres victòries. Ells et posen a prova de tot, d'intensitat, de no desconnectar, no paren de jugar, estan ben entrenats en els detalls i haurem d'estar connectats els quaranta minuts".