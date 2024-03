Quan falten deu jornades per al final de la temporada regular de la lliga Endesa, els divuit equips que la formen semblen dividits en dues parts. Davant, els deu que tot fa indicar que lluitaran per ser a les eliminatòries de post-temporada, els play-off. El límit el marquen el Baskonia i el Baxi Manresa, que han obtingut triomfs de mèrit aquest cap de setmana però que ara se'n quedarien a fora. A quatre partits, un món en aquests moments del campionat, hi ha la resta, encapçalats pel Surne Bilbao, el Casademont Saragossa i el Bàsquet Girona, que no es poden adormir ja que només tenen el desastre a tres triomfs.

Fins i tot encara podrien fer una altra subdivisió en la zona alta. D'una banda, el Reial Madrid, que ha patit molt per derrotar el Lenovo Tenerife per 80-78, i l'Unicaja, a un partit i encara amb el duel de Màlaga pendent, seran els que lluitaran per ser líders al final de les 34 jornades. El següent, el Barça, queda desplaçat a quatre victòries després de perdre a la pista del Baskonia per 103-96. En aquest partit hauria pogut passar una desgràcia quan ha caigut un focus des de la cúpula de la instal·lació just quan hi havia una actuació de les animadores. Per sort, no ho ha fet al cap de ningú, però hauria pogut ser una tragèdia.

Des del punt de vista esportiu, Markus Howard ha tornat a castigar els blaugrana amb 37 punts, amb 8 triples, tot i que també és cert que ha llançat ni més, ni menys que 22 tirs de tres punts.Els vitorians han dominat sempre tret de l'inici en un partit amb poques defenses en què Costello també ha fet 23 punts. Pels visitants, els 21 punts de Jabari Parker no han estat suficients, en el redebut de Ricky Rubio a l'ACB, en què ha aconseguit sis punts.

Pel que fa al Madrid, ha patit molt per derrotar el Lenovo, que ha entrat a l'últim minut guanyant per un punt. Però els tirs lliures de Campazzo i Llull no han trobat rèplica en els insulars.

Zona baixa calenta

Molt lluny d'aquestes lluites hi ha la del descens, més comprimida que mai. I és que el Zunder Palència, que semblava mort, es posa a un triomf de la salvació després de vèncer per 77-70 un MoraBanc Andorra que només és tres partits més amunt. El base Van der Vuurst, amb 15 punts, ha estat el màxim anotador dels castellans, que es troben a un triomf del Breogán, que va perdre dissabte, i de l'Obradoiro, que ha presentat poca batalla al València (75-97), sobretot en l'últim quart. Qui surt un partit per damunt del descens és el Covirán Granada, que ha derrotat el Surne Bilbao per 87-79 amb dos ex del Manresa, Lluís Costa i Valtonen, com a màxims anotadors, amb 13 punts.