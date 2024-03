Vuit equips lluiten per sis places de play-off amb només dos partits de distància entre ells

La distància entre la tercera posició de la Lliga Endesa, que encara ocupa el Barça, i la desena, del Joventut, només és de dues victòries després d'un cap de setmana farcit de resultats alguns d'ells sorprenents. Els últims vagons d'aquest grup mantenen les quatre victòries sobre els perseguidors, Saragossa, Bilbao i Girona, que han guanyat però que no han escurçat la distància fins al següent esglaó.

Tot s'ha comprimit després de l'espectacular victòria del Río Breogán a la pista del Barça per 85-88. Segona derrota consecutiva dels blaugrana, que ara veuen com l'UCAM Múrcia, guanyador dissabte contra l'Obradoiro (94-81) i el Gran Canària, derrotat a Manresa (78-71). Tenen els mateixos setze triomfs.

Al Palau, un immens Sergi Garcia, autor de 23 punts, va propulsar els gallecs que, juntament amb el Granada, queden una posició per damunt del descens, que ara és de l'Obradoiro. I en la propera jornada hi ha derbi gallec.

Amb 15 victòries hi ha el Lenovo Tenerife, que va vèncer dissabte a Andorra, i el València, que ha caigut a Girona per 92-88 amb triples finals d'Iroegbu i Marcos. Darrere, amb 14 victòries hi ha el Baskonia, el Baxi i el Joventut, capturat pels altres dos després de caure de manera clara a Bilbao per 92-71.

Pel que fa a la zona alta, el Reial Madrid ha retingut el lideratge en vèncer l'Unicaja per 81-87 al Martín Carpena en un duel magnífic i un final polèmic per una possible falta de Campazzo a Carter amb 81-83. Ibon Navarro també s'ha queixat de la diferència de faltes (21-12).