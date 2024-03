Bàsquet Girona-Baxi Manresa: Derbi final amb realitats favorables

L'ACB dedica cada any una jornada als derbis. Són partits de proximitat geogràfica. Es prioritza que comparteixin comunitat autònoma. Per això en aquest cap de setmana n'hi ha dos de catalans, el Joventut-Barça de diumenge i un Girona-Baxi Manresa, el de dissabte (18 hores, Movistar Deportes-4 i Ràdio Manresa), que es presenta interessant per la bona dinàmica de les dues formacions. En cas de triomf, a més, els bagencs haurien completat els sis partits contra els altres equips catalans amb cinc triomfs i una sola derrota, a casa contra el Barça, un balanç que només podria ser igualat pels blaugrana si vencen a l'Olímpic.

Més enllà de triomfs honorífics, però, el Baxi busca guanyar a Fontajau per diverses raons, la més important de les quals és mantenir-se en la lluita pels play-off. Ara mateix, entre el tercer classificat i el desè només hi ha dos partits de marge. Els manresans es troben en aquesta zona baixa d'aquest grup, amb 14 triomfs, i estaria bé guanyar a Girona perquè els dos propers partits són contra els dos primers de la competició, el Reial Madrid, a fora, i l'Unicaja, al Congost.

També estaria bé mantenir la ratxa de tres victòries seguides (Palència, Granada i Joventut) a domicili, la de dos triomfs seguits a la lliga contra rivals directes (Penya i Gran Canària) i fer-ho a la pista d'un equip que ha millorat molt darrerament, sobretot a casa. El Girona ha encadenat tres triomfs seguits de local (Granada, Obradoiro i València) i té a quatre partits el descens, una situació fins a cert punt tranquil·la.

Incorporacions determinants

L'entrenador del Baxi, Pedro Martínez, explicava del seu rival d'aquest dissabte que "han fet canvis per millorar, com ara amb el fitxatge de Birch, que va tenir impacte a l'NBA i també va actuar a l'Olympiacos, a l'Eurolliga. Té molt nivell. I també han fitxat Chery, jugador que produeix molt per minut jugat i coneix molt la lliga. És molt important. A més, han recuperat Juani Marcos, que va tenir molt problemes físics a la primera volta i ara està donant un nivell molt bo quan ha tingut continuïtat física. És un equip molt fort. A casa, com es va veure la setmana passada, van guanyar el València. Per a nosaltres és un partit difícil, com tots. Intentarem estar a l'alçada del repte que tenim".

També ha dit del Girona que "té molts jugadors amb capacitat de jugar amb uns contra uns, de fer molts punts. Molts anotadors per fora i això els porta tenir moments molt bons, d'anotar amb facilitat. Quan això passi, hem de mantenir la calma i tornar a imposar una defensa consistent".

Per al partit, el Baxi disposa dels tretze jugadors de la primera plantilla, amb la qual cosa haurà de descartar un jugador, que la setmana passada va ser Guillem Jou. Respecte d'aquesta situació, i de si el capità surt amb desavantatge pel poc rodatge durant tota la temporada, "la decisió la prendrem en el darrer moment. L'avantatge d'una plantilla de tretze és que estàs més cobert respecte de les lesions, però l'inconvenient és que algú s'ha de quedar fora i no és agradable, sobretot quan s'ha entrenat bé durant tota la setmana, com han fet tots". Martínez ha explicat que "la decisió també ve donada pel rival, per les característiques dels jugadors i el que hem de fer tàcticament".

L'entrenador de Baxi no ha volgut entrar encara en la bona temporada del seu equip a fora de casa. Acumulen sis victòries, a una sola de les temporades 20-21, la del covid, i 21-22. "Al final podrem dir si estem contents. No vull parlar del que hem fet i estic centrat en el futur immediat, que és Girona".

Katiskaris: "El Manresa sempre imposa el seu estil"

El Bàsquet Girona afronta la visita del Baxi amb la possible recuperació de Maxi Fjellerup. L'escorta argentí es va perdre el duel contra el València per molèsties musculars. L'entrenador grec dels gironins, Fotis Katsikaris, avisava que "serà un partit dur. El Baxi és un equip que exigeix als seus rivals jugar a un ritme molt alt, tant a darrere com a davant. Corre molt bé i aprofita qualsevol error que puguis cometre. Acumula molts punts així".

Per a ell, "el rebot ofensiu serà fonamental per a nosaltres. La bona concentració serà una de les claus". Es mostra content de jugar "amb el suport del nostre públic, però al Baxi li és igual com vagi el marcador, sempre imposa el seu estil".