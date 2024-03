Reial Madrid - Baxi Manresa : Un bon dia per fer la Pasqua

Madrid se sol buidar per Setmana Santa. Els matins del dia de Pasqua, com és el cas, hi ha poc moviment a la capital de l'estat. La gent no hi sol tornar fins a la tarda, tot i que el mal temps d'aquests dies pot haver fet avançar els plans. El darrer cop que el Reial Madrid va jugar en un dia com aquest a casa, contra el Breogán el 2022, només va atraure 4.600 persones al gegantí WiZink Center. Habitualment, en un partit normal, n'hi fiquen 8.000 o 9.000.

El Baxi Manresa és, juntament amb el Barça, el cinquè millor visitant de la lliga. Ha guanyat set partits fora del Congost. Només el propi Madrid (12), l'Unicaja (11) i el València i el Lenovo Tenerife (8) el superen. Tots dos factors, la possible fredor ambiental i el gran moment a domicili de l'equip de Pedro Martínez, amb quatre victòries consecutives, tres a l'última jugada, poden ser un bon còctel perquè els bagencs facin la Pasqua, o almenys ho provin, a l'intractable líder de la competició.

El descartat de cada dia

La bona notícia que significa que Pedro Martínez disposi de tots els seus homes, amb més o menys molèsties, li provoca un maldecap. Ha de descartar-ne un cada setmana, perquè són tretze i només dotze entren a l'acta. El capità, Guillem Jou, ha estat el damnificat en les dues últimes ocasions. El jugador de Llagostera no té ritme de competició a causa de la llarga lesió que el va tenir més de tres mesos aturat. Després, ha gaudit d'uns minuts, insuficients per agafar velocitat de creuer. Tot i això, el seu entrenador va apuntar dies enrere que hi ha diversos factors que expliquen a quin jugador es descarta i, per tant, la de Jou no és una aposta segura.

En la prèvia del partit, Martínez explicava que "intentem que els jugadors es vagin recuperant de les petites molèsties que tenen. Estem animats i esperem fer un bon partit diumenge". Del seu rival, "el que salta més a la vista és que és un equip amb molt talent i jugadors amb capacitat d'anotar, de tirar de tres punts i de jugar a prop de la cistella, però destaco d'ells, a més, que defensen molt bé. Té jugadors que pressionen molt bé la pilota, són agressius i la seva estratègia defensiva és molt bona. Mai no estàs a gust jugant contra ells, no nosaltres, sinó tots els rivals. Molts cops es presta atenció al talent ofensiu, però un equip que està fent una temporada tan bona també és perquè té sacrifici en defensa".

Per això, "sabem que serà un partit molt difícil. Sempre tens la sensació que a casa tens més possibilitats de sorprendre i a fora és més difícil, però hem d'anar amb bona mentalitat i creient que si fem un gran partit podem tenir més opcions". Curiosament les poques vegades que el Manresa ha guanyat el Madrid en les darreres dècades han estat a fora de casa i dues d'elles van ser amb Pedro Martínez a la banqueta, el 2015 i el 2022.

Tot i això, l'entrenador creu que "no és la millor setmana per anar-hi. Si és complicada, de molts partits d'Eurolliga exigents i viatges, en pots tenir més. Però ja sabem que és un molt bon equip i que el normal és perdre. Però dins de perdre es pot fer de moltes maneres. Ho pots fer abaixant els braços, sense lluitar i sense donar la teva millor versio o es pot perdre sent fidels a la nostra identitat. Això depèn més de nosaltres que el resultat, però sí que podem escollir la nostra mentalitat i la nostra manera de jugar".