Baxi Manresa: Santiago, Saragossa i Tenerife, les sortides que falten mostren precedents funestos

A banda dels tres partits al Congost (Andorra, València i Bilbao), el Baxi Manresa necessitaria assegurar algun triomf a fora de casa, on ha guanyat vuit partits enguany, per tenir més possibilitats de ser als play-offs. El problema és que les tres pistes on ha de jugar són de les que li van pitjor a l'equip manresà de tota la lliga. El percentatge de triomfs en els 34 últims partits, sumant els tres desplaçaments, és d'un paupèrrim 17%, començant per aquest dissabte (18 hores) a Santiago de Compostel·la, on Pedro Martínez no coneix la victòria com a tècnic del club.

A més, el Monbus Obradoiro es troba en plaça de descens i anirà a totes per enganxar el Granada i el Breogán, que l'avantatgen en un triomf. Fontes do Sar és plaça prohibida per al Baxi des de la temporada 2018-19, quan un partidàs de Toolson va portar l'equip de Joan Peñarroya a vèncer per 90-97. Pedro Martínez no hi ha vençut en cinc partits, com el polèmic de l'any passat, en què entre el partidàs de Kassius Robertson i les males decisions arbitrals van portar el duel a la pròrroga i a la derrota catalana. El balanç del club és de 3 victòries en 12 partits, molt millorable.

Encara és pitjor el balanç al pavelló Príncep Felip, el pavelló on, curiosament, el Baxi es va classificar per a uns play-off per primer cop en 21 anys, tot i perdre el partit per 83-74 en la campanya 2018-19, també amb Peñarroya. El Manresa, que el visitarà el proper 4 de maig, només hi ha guanyat una vegada a l'ACB en les últimes tretze visites, i va ser per un punt. Dos tirs lliures de Hinrichs va donar el triomf per 102-103 en la campanya 2020-21, ja amb l'actual entrenador. Aquest dijous s'ha sabut, per cert, que el club muntarà un autobús per anar-hi. L'entrada i el viatge costaran 45 euros i s'ha de reservar en horari d'oficina al 93 872 15 03.

Finalment, el comiat de la lliga serà el 12 de maig a San Cristóbal de la Laguna, al pavelló Santiago Martín, el del Lenovo Tenerife. No s'hi guanya des de la temporada 2015-16, en un bon partit de Dejan Musli. S'hi ha perdut en les cinc últimes visites, a part de dues més en la Lliga de Campions. El balanç hi és de 2 triomfs en 9 partits.