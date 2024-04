Un Baxi de rècord per entrar als play-offs

El Baxi Manresa segurament haurà d'igualar un rècord per ser als play-offs. Quan falten sis jornades per al final de la fase regular de la Lliga Endesa, l'equip de Pedro Martínez acumula 16 victòries i ocupa la vuitena posició de la classificació, la darrera que donaria accés a les eliminatòries pel títol. Però els bagencs tenen el Baskonia a un sol partit de distància i, veient el calendari que tenen per davant els vitorians, i tenint en compte que un empat a triomfs els afavoreix, no seria res estrany pensar que el Baxi ha d'arribar a les 20 per mantenir o millorar la posició. Això significaria guanyar quatre partits i igualar una marca que té l'Unicaja des de la temporada 1997-98, la de la lliga del TDK.

Moltes combinacions

De fet, el Baskonia no és l'únic rival del Baxi. Per davant, amb 17 triomfs hi ha el Gran Canària i el València. Aquest últim equip ha de visitar el Congost. Amb els insulars, l'average està guanyat i amb els taronja ho podria estar si el Manresa el derrota per més de cinc punts en el duel que els enfrontarà el 28 d'abril. Més endavant hi ha l'UCAM Múrcia i el Lenovo Tenerife amb 18 triomfs i el Barça, amb 19. El problema amb tots aquests és que resulta complicat pensar que no guanyaran almenys tres dels partits que els queden. El Gran Canària, per exemple, rep l'Andorra, el Joventut i el Girona, equips que sembla que ja ho tenen tot fet, a part de viatjar a pistes de rivals que es juguen el descens (Breogán i Granada) i a la del Barça. Els valencians sí que ho tenen més difícil. Han de rebre a casa el Tenerife i el Madrid, a part del Joventut i, a més de jugar a Manresa, també ho han de fer a Granada i Andorra. Per passar-los a davant pot ser essencial la diferència de punts.

L'únic de tots aquests que ara mateix va per darrere és el Baskonia. L'equip de Dusko Ivanovic, que està classificat per al play-in de l'Eurolliga, té dos partits molt difícils, a les pistes dels dos líders, el Madrid i l'Unicaja, i després quatre duels assumibles, la visita a Palència i a casa contra el Breogán, el Girona i l'UCAM. Aquest darrer partit, de la penúltima jornada, pot ser clau. Si el Baskonia el guanya, pot obligar el Baxi a vèncer en quatre enfrontaments. Si no, amb tres podria ser suficient. A més, tindrà la distracció europea, la qual cosa roba molta energia. Els manresans, per la seva banda, visiten tres pistes històricament complicades, Obradoiro, Saragossa i Tenerife, i reben l'Andorra, el València i el Bilbao.

El màxim en 26 temporades

En cas que finalment el Baxi necessités aquestes vint victòries per ser al play-off i les aconseguís per entrar en vuitena posició, empataria la marca de l'Unicaja però amb una distinció. El 1998, els malaguenys van assolir 20 triomfs i van quedar vuitens, però no els feia falta. El novè d'aquella temporada, el Fòrum Valladolid, només va guanyar 16 partits. En canvi, aquest cop els manresans sí que estarien pressionats per aconseguir les dues desenes de victòries. Per tant, es tractarien dels play-offs més exigents de la història en 26 temporades de l'actual format de 18 equips. Cal comptar que en dos anys hi va haver un equip menys i un equip més i que el 2020 no es va jugar tota la fase regular per culpa de la covid.

Els vuitens classificats i les victòries obtingudes en l'actual format / ACB

En el decurs de tot aquest temps, el més freqüent ha estat necessitar 17 victòries per entrar als play-off com a vuitè classificat. Ha passat vuit vegades, com en les dues últimes temporades en els casos del València i del Gran Canària. En set ocasions se n'han necessitat 18. Tenint en compte les xifres del Baxi i del Baskònia, amb 16 i 15 victòries actuals, sembla forassenyat pensar que amb 17 o 18 n'hi haurà prou.

En sis ocasions s'han necessitat 19 triomfs, amb els quals n'hi podria haver prou enguany en cas d'un final de temporada erràtic de tots dos equips o del València. Amb les 16 victòries que ara té el Baxi només s'hi ha entrat tres cops i en una ocasió n'hi va haver prou amb 15. Va ser la temporada 2008-09, però amb un important apunt: en aquella lliga només hi havia 17 equips i, per tant, cadascun d'ells només jugava 32 jornades i no les 34 actuals.