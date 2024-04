Monbus Obradoiro - Baxi Manresa: Espantar 'meigas' per seguir somiant

Ja se sap que a Galícia, de meigas, haberlas hailas, i això es demostra cada vegada que el Bàsquet Manresa visita la capital. Al pavelló Fontes do Sar, a la riba del riu que passa per la ciutat, les bruixes locals fan un aquelarre que evita que els bagencs s'enduguin el triomf, sobretot si Pedro Martínez és la banqueta. L'entrenador encara no coneix el triomf en cinc visites al recinte i al club tampoc no li van gaire millor les coses: tres victòries de dotze intents, l'última la temporada 2018-19, amb Joan Peñarroya i un partidàs de Toolson (29 punts).

Però aquest dissabte (18 hores, Movistar Deportes 4 i Ràdio Manresa) faria falta canviar la dinàmica per tal que el Baxi segueixi somiant en ser als play-offs. Les projeccions diuen que pot fer falta guanyar quatre dels sis partits que falten per aconseguir-ho i això significa assegurar els de casa i rascar-ne un a fora. Comptant que les altres sortides són a Saragossa i a Tenerife, sembla que la de l'Obradoiro és la més propícia.

De tota manera, el conjunt gallec no s'ha rendit i s'ha reforçat darrerament amb jugadors capaços de salvar els mobles. En la prèvia, Pedro Martínez explicava que "preferiria que no estiguessin en la situació en què estan. Juguen molt bé. Fa tres jornades van vèncer el Breogán, en fa dues havien de guanyar el Barça i van tenir mala sort i a Saragossa vencien durant 35 minuts. Han tingut molts canvis, però han trobat ara un grup que està molt bé. Els falta una mica de temps perquè els nous estiguin ficats en dinàmica". Un temps que se'ls acaba.

Entre les seves armes, trobem "jugadors amb experiència a la lliga, com Pustovyi i Blazevic, que fan mal a dins, Thomas Scrubb, que està fent un gran any i també han fitxat Timma, que és d'Eurolliga. El seu problema és que no han tingut aquesta plantilla des del primer moment".

No va bé com juguen

La temporada passada, un Baxi molt necessitat hi va perdre un partit amb polèmica arbitral. Pedro Martínez diu que no el recorda, però sí "que allà sempre perdem. Tenen un bàsquet que et fa sentir incòmode, treballen bé els partits i no ens trobem a gust contra ells. Caldrà fer un molt bon partit per guanyar". Segurament la presència del tècnic Moncho Fernández, tretze anys a la banqueta compostel·lana i un estil de joc molt recognoscible, n'és la clau, malgrat que enguany està vivint el seu any més complicat.

Pel que fa al Baxi, "algun jugador s'ha perdut algun entrenament, com Brandon Taylor, que va ser pare, però tots estaran a punt". Això provoca que faci falta tornar a descartar un jugador. Guillem Jou, que no està en ritme després de la lesió, podria tornar a ser el triat.

El rebot com a clau

A l'altra banda, el Monbus Obradoiro viu el partit com gairebé una final. Després d'aquest partit, té dues sortides molt difícils, a Bilbao i a Madrid, que podrien segellar la seva sort si deixen de sumar. Moncho Fernández opina que el Manresa "és una piconadora, manté el ritme durant tot el partit. Juga molt de pressa després de rebot i de cistella i agafa molts rebots".

En aquest sentit, "tot el que no sigui frenar el seu contraatac i la transició i eliminar la font d'anotació tan important que és el rebot en atac, serà dolent. Per frenar el seu contraatac haurem de ficar bàsquets i això provocarà que el seu ritme decaigui. És la seva filosofia de joc. Han tingut anys bons i d'altres que no tant, però la filosofia és la mateixa i així arriben els resultats".