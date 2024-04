Mor Jacinto Vivar, delegat de camp de tots els equips de la base del Bàsquet Manresa

La base del Bàsquet Manresa, i el club en general, plora aquest divendres la mort del seu delegat de camp. Jacinto Vivar va morir als 71 anys a causa d'un accident laboral. Aquest divendres es fa la vetlla al tanatori Altima de Manresa, d'11 del matí a dos quarts de nou del vespre i dissabte, de nou a onze del matí. Tot seguit, a les 11.30 hores, es farà l'ofici funeral a les mateixes instal·lacions.

Vivar, d'origen equatorià i establert des de fa molts anys a la capital del Bages, feia de delegat des de feia una vintena d'anys. Era l'encarregat de rebre els àrbitres i els oficials a tots els partits que es jugaven a la zona del Congost i de tenir cura que tot transcorregués amb correcció.

Anselm Perramon, ànima i històric del CBiUM i de la base manresana, explicava aquest divendres que "fa una vintena d'anys va venir recomanat per alguns pares de jugadors, dient que podia ser una persona capaç de fer la feina. I l'ha feta perfectament durant tot aquest temps. Era molt valorat i estimat per nosatres". Sobre el seu caràcter, "era una persona discreta, que no es ficava mai amb ningú i molt competent en la seva feina a les pistes de bàsquet".

S'espera que aquest cap de setmana hi hagi un record per a ell en els partits que juguin els equips de base del Bàsquet Manresa.