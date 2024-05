El Baxi vol que l'Unicaja hagi de suar si el vol enviar de vacances

El Baxi ha demostrat aquesta temporada que pot resistir el ritme de l'Unicaja cada cop més temps. A la lliga regular, en els dos partits, ho va fer durant vint minuts. Dijous passat, en el primer partit dels quarts de final del play-off, van ser trenta. Aquest dimarts intentarà que siguin els quaranta, o els suplementaris si hi ha pròrroga. Sap que si no ho fa, se n'anirà de vacances, amb la seguretat d'haver completat una gran temporada, però amb la sensació que aquest gran any mereix disputar un duel de desempat a Màlaga dissabte.

De tota manera, en esport, les victòries no es mereixen, sinó que s'aconsegueixen, i el Baxi haurà de fer molt bé les coses per vèncer un Unicaja que recupera Kendrick Perry, absent dijous passat, tot i que el seu tècnic, Ibon Navarro, no sembla procliu a utilitzar-lo. No el veu recuperat del tot i els altres dotze elements de què disposa estan demostrant que són útils. Si jugués, segurament ocuparia el lloc del pivot Augusto Lima.

Pel que fa al Baxi, tota la plantilla a punt per un duel que es jugarà a les 20.30 hores (Movistar Deportes i Ràdio Manresa). El tècnic local haurà de tornar a descartar un home. Guillem Jou ha estat l'aposta habitual, tot i que Selom Maguwbe, avançat per Oriola amb claredat en la rotació, tampoc no va actuar cap minut al Carpena.

Cap tàctica nova

Per al partit, Pedro Martínez no creu que hi pugui haver sorpreses, ni cops d'efecte en l'últim quart per impedir que l'Unicaja s'escapi com ha passat sempre. "No hem de pensar gaire en el final, sinó en fer les coses bé d’entrada. Saber que amb ells una diferència gran no és important. Estan en una dinàmica bona i els moments dolents no els afecten. Hem de ser més sòlids en coses com no perdre pilotes, el rebot defensiu... Ser sòlids en els petits detalls. No podem fer un sistema nou que no hem entrenat en l’últim quart, sinó que cal fer les coses ben fetes el màxim de temps que es pugui. Si són trenta minuts potser no pots. Si són els 35 tindrem més possibilitats. Els quaranta és difícil. També és important està bé mentalment en els moments dolents, com l’altre dia en el principi de l’últim quart, en què estava tot molt igualat".

En el primer partit, alguns dels seus homes van marxar del partit queixant-se de la permissivitat arbitral. A l'entrenador no li va agradar perquè l'Unicaja "fica mans perquè és un equip agressiu, que és molt físic i juga al límit de la falta. Ens hi hem d’adaptar. No podem demanar com volem que ens defensin. Ho fan com volen i ja hi som els àrbitres i nosaltres tenir una resposta. Nosaltres també hem de ser agressius i tenir una resposta davant d’aquesta defensa".

Una derrota comporta que tot s'acaba, però per a ell "no hauríem de tenir gaire en compte que pot ser l’últim partit. Hem de fer el possible perquè no ho sigui, però sense ser inconscients de la realitat de la competició. Hem de pensar que això passarà, sinó ser positius. Si guanyem, fantàstic, crec que la temporada es mereix un tercer partit com a mínim, però si no ho aconseguim ho haurem d’assumir i mirar endavant".

En la segona volta, el Baxi ha patit més en els partits de casa que en els de fora.Sent cert, també és veritat que han estat partits contra rivals més exigents. Així ho entén en seu tècnic qui, a mode de resum, afirma que "Hem fet una lliga regular a la que costa trobar peròs. Potser el partit de l’Andorra a casa, ja que es troben per sota nostra, però tenen un equipàs i van jugar millor que nosaltres. Però en quin altre partit hauríem hagut de fer més? Per això hem fet 19 victòries, perquè hem fet una grandíssima lliga a casa i a fora. A veure si podem fer un gran play-off. L’altre dia vam fer un molt bon partit, però això no s’ha acabat"