Brancou Badio té signada una extensió de contracte amb el Baxi més enllà d'aquest estiu

Brancou Badio no queda lliure després d'aquesta temporada, tal com s'havia vingut dient durant tot el curs. En la renovació del seu contracte, l'estiu del 2022, el senegalès va signar per dos anys però amb una possibilitat unilateral per part del club d'extendre la relació un any més. A causa de l'excel·lent rendiment del jugador, sobretot en l'última temporada, el Bàsquet Manresa farà efectiva aquesta opció que també contempla la quantitat que haurà de pagar l'entitat que vulgui comptar amb l'escorta a partir del curs vinent.

Aquestes clàusules, que no es donen a conèixer en el moment en què s'anuncien els fitxatges i les renovacions, són molt habituals en els contractes que firma el Bàsquet Manresa. De fet, fa poques setmanes el mateix Pedro Martínez va revelar en la prèvia d'un partit que havia signat un 2+2 fa dos anys. En el seu cas, però, les dues parts havien d'estar d'acord per a la continuïtat i si una no ho estava, es podien separar els camins, que tot sembla indicar que és el que passarà ara després de l'oferta rebuda pel tècnic procedent del València.

En el cas de Badio, per tant, si surt del Baxi serà a través d'un traspàs i en cap cas no marxaria gratis. El jugador africà també es troba en la llista del València per a la temporada vinent. L'equip taronja vol fer un canvi de rumb a la seva trajectòria després de caure eliminat dissabte, en els quarts de final de la Lliga Endesa, a mans de l'UCAM Múrcia.