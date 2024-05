La marxa de Pedro Martínez deixa 'tocada' l'afició del Baxi Manresa: "Gràcies per tot el que ens has donat"

Aficionats i entorn del Baxi Manresa es van bolcar a les xarxes socials aquest dimecres per acomiadar-se de Pedro Martínez, l'entrenador del club les darreres cinc temporades, entre elles la de la Final Four de Bilbao i la més recent, amb pas per la Copa del Rei i els play-off. La marxa per voluntat pròpia del tècnic badaloní, que ha fet ús de la clàusula de recessió per alliberar la part de contracte que li quedava, ha deixat "tocada" la comunitat blanc-i-vermella.

"Sabíem que arribaria el moment de dir-li adeu, però hem tingut la immensa sort que aquest adeu fos després de 5 temporades meravelloses. Moments únics, moments difícils, victòries, derrotes, però sobretot bon bàsquet! 5 anys que ens han unit més, que ens han fet créixer com a club, com afició i ens han donat un estil propi amb signatura d’autor. Tu, te'n vas, però el teu llegat perdurarà. Gràcies, Pedro!", així s'acomiadava la Grada d'Animació, una de les parts més dinàmiques i apassionades de club, que no ha tardat a expressar el seu amor cap al tècnic. També s'ha acomiadat Josep Maria Herms, president de l'entitat: "El nostre entrenador emprèn un camí lluny del qual ha estat i serà sempre casa seva. Gràcies per tot el que ens has fet gaudir, per la feina i per la màgia. Molta sort".

La marca que deixa Pedro Martínez arriba als exdirigents, Josep Saez, qui va estar al càrrec del club durant cinc temporades, ha volgut reconèixer la gran importància del míster les darreres temporades: "Moltes gràcies, Pedro. Gràcies per tot el que ens has donat. El veritable líder d’aquests cinc anys. Molta sort en aquesta etapa!". Al seu torn, Marc Aloy, alcalde de Manresa, ha destacat els mèrits assolits pel tècnic i el valor professional: "El Bàsquet Manresa és una fàbrica de somnis. Amb Pedro els hem fet realitat. Amb ell hem jugat play-offs, fases finals de Copa, una final europea. I sobretot hem gaudit. Professional amb valors. Referent. Manresa és i sempre serà casa teva, Pedro. Gràcies i molta sort!".

Més enllà de la grada d'animació, molts seguidors del Manresa han deixat missatges d'adeu cap al tècnic. "Sempre has estat un referent, et trobarem a faltar segur! Però el resa és molt resa i com un fènix ressorgirà d'entre les cendres", "Molta sort i molts encerts en la nova etapa que tot just inicies. A Manresa sempre et tindrem amb gran estima per la molta i bona feina de tots aquests anys", "Gràcies per tot el que ens has donat Pedro! Se’n va el millor entrenador de la lliga, molta sort i et seguirem allà on vagis", és només una mostra de les paraules que han volgut enviar els seguidors al badaloní.

Pedro Martínez ha contestat al missatge de comiat amb una declaració d'amor amb el club: "Molt més agraït jo a vosaltres. Tindrem un vincle que ens unirà per sempre".

Així, és innegable la petjada de Pedro Martínez al Bàsquet Manresa, el seu comiat ha generat una onada de missatges d'agraïment i de reconeixement per la feina que ha fet al club, demostrant que s'ha convertit en una llegenda de l'entitat blanc-i-vermella.