Pedro Martínez entrenarà el València Basket les dues properes temporades

Ja és oficial. Pedro Martínez no serà l’entrenador del Baxi Manresa la temporada vinent. El club va comunicar ahir que el tècnic badaloní abandonarà l’entitat bagenca mitjançant l’execució d’una clàusula de desvinculació del contracte que encara li quedava. Aquest mateix acord contemplava que si club i entrenador estaven conformes, la vinculació s’allargaria un total de dues temporades més.

No ha estat el cas, i com feia un parell de dies que es comentava des de mitjans com RAC-1, Las Provincias o COPE a València, el veterà entrenador dirigirà el València Basket les dues pròximes temporades. Martínez torna a l’equip amb el qual va aixecar per primera vegada en la seva trajectòria com a entrenador un trofeu de la Lliga ACB, l’any 2017.

El club valencià va esperar escasses quatre hores per a confirmar tots els rumors, i a mitja tarda va fer pública la contractació del tècnic. De fet, el mateix club taronja va anunciar que avui (12.30 h) a la pista central de l’Alqueria, el recinte d’entrenaments del club, es farà la presentació del nou màxim responsable del primer equip masculí. Xavi Albert, que s’havia posat al capdavant del conjunt valencianista després de la destitució d’Álex Mumbrú, tornarà a assumir el rol d’entrenador assistent.

L’anunci no ha agafat desprevingut els aficionats del Baxi Manresa, que tot i la decepció van inundar X (antiga Twitter) amb missatges d’agraïment a la tasca feta en aquesta tercera etapa al capdavant del club. Fins i tot aficionats del València hi van reaccionar, avançant-se a la ratificació de la contractació del tècnic badaloní.

I és que el llegat que deixa Martínez a Manresa no és gens menyspreable. Sobretot si es té en compte que va agafar l’equip la temporada 2019/2020, quan l’entitat s’endinsava per primera vegada en més de dues dècades a disputar competició europea, i tot just feia una temporada que s’havia recuperat la plaça a ACB.

En aquestes cinc temporades, el Baxi Manresa ha disputat un total de 430 partits, entre Lliga, Champions, Lliga Catalana i Copa del Rei. 206 dels quals s’han saldat amb triomf, un 47,9%. Incloent-hi dues classificacions al play-off pel títol lliguer i dues disputes de la Copa del Rei. Els bons resultats no només es van aconseguir en competicions domèstiques. En les tres participacions en la Basketball Champions League, Martínez ha portat al Baxi fins a la final en el curs 21/22, i es va quedar a una victòria de tornar a ser a la Final Four la temporada següent.

Ara, l’entitat manresana haurà de buscar-li un substitut. D’entre els noms que sonen, i que no estan vinculats a cap equip, destaca Joan Peñarroya. L’egarenc ja va assumir les regnes de l’equip la temporada després de l’ascens, precedint a Martínez. També semblen disponibles: Dusko Ivanovic, que no continuarà a Baskonia; Moncho Fernández, que tampoc ho farà a Obradoiro; o Salva Camps. Tampoc es descarta una aposta a futur.