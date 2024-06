Baxi Manresa: s'estreny el cercle per ocupar la banqueta

Dues setmanes després de l'anunci de la marxa de Pedro Martínez del Baxi Manresa, el club es pren amb calma la decisió sobre qui serà el seu substitut. Els últims dies s'hi han anat afegint noms i sortint-ne d'altres i, ara mateix, dos noms sobresurten per damunt dels altres, el de l'italià Alessandro Magro i el del gallec Diego Ocampo. En tots dos casos, però, hi pot haver dificultats per dur a terme les operacions i sembla que la resolució final no serà propera, mentre al Congost també s'està pendent de saber si qui era la primera opció, Joan Peñarroya, fitxa finalment pel Barça, com sembla que passarà.

D'aquesta manera, quan es va saber que Pedro Martínez no continuaria a Manresa van començar a sorgir noms. Joan Peñarroya era el destijat per tothom, després que l'egarenc entrenés l'equip la temporada 2018-19 abans de sortir en direcció al San Pablo Burgos. Ara mateix no té equip, després de ser destituït del Baskonia l'octubre passat i, després d'especular-se que podria anar al Gran Canària, ara sembla que està molt a prop de fitxar pel Barça. En cas que aquesta operació es confirmi, el Baxi hauria de deixar de banda el seu interès i llavors se centraria en d'altres noms.

També va quedar descartat diumenge el de l'entrenador de l'ICG Força Lleida, Gerard Encuentra. Ell mateix ha confirmat que es quedarà per liderar l'equip en el retorn de la ciutat a l'ACB. Davant d'això, prenen força els noms d'Alessandro Magro i de Diego Ocampo, tot i que ells, o el seu entorn, diuen que per ara no hi ha res. Les seves situacions són diferents i comporten algunes dificultats per arribar a Manresa.

Deixar Itàlia

Dilluns es va saber que Alessandro Magro deixava el seu equip fins ara, el Germani Brescia. Tenia encara un any de contracte, però segons algunes informacions de la premsa llombarda, les desavinences amb el president de l'entitat, Mauro Ferrari, van provocar que s'arribés a un acord per tallar-lo. Magro, però, cobrarà l'any de contracte que tenia firmat i aquest fet podria ser important per a la seva decisió.

Alessandro Magro, durant el seu últim partit a Brescia / Pallacanestro Brescia

El tècnic és aquest dimarts a la nit a Milà, a 82 quilòmetres de Brescia, per assistir al tercer partit de la final de la Lega entre l'Olimpia i la Virtus Bolonya. Fonts properes al propi entrenador expliquen que pot dubtar sobre si afrontar l'aventura de deixar Itàlia i que no seria tant pel Manresa, en aquest cas, sinó per la situació familiar. La seva dona es quedaria a Brescia, on la filla està matriculada ja a l'escola per a la propera temporada. Alguns problemes de salut d'altres parents propers, a més, podrien retenir-lo i el fet d'haver rebut la liquidació del contracte no li farien tenir tanta pressa per trobar un nou equip al país transalpí.

De fet, ara mateix a Itàlia no hi ha banquetes lliures de formacions del nivell que Magro, originari de la Toscana, relativament a prop de la Llombardia, estaria buscant. De tota manera, les mateixes fonts parlen que, de moment, hi ha hagut contactes entre el seu agent i el Baxi i que en els propers dies n'hi podria haver un de directe, amb entrevista presencial, amb l'entrenador.

Fer créixer l'equip

Pel que fa a l'altre nom que sona, el de Diego Ocampo, té contracte amb el Tizona Burgos, equip que va fer ascendir des de la LEB Plata la temporada passada i ha classificat per als play-off d'ascens a l'ACB enguany. El gallec ha participat aquest dimarts en un acte públic i, en una trobada amb la premsa, ha declarat, sobre possibles ofertes, que "ara mateix no tinc res. La meva idea és seguir aquí i no puc parlar de coses que no existeixen. El meu compromís és ajudar el club a créixer i també als jugadors". Té contracte sembla que fins al 2027 però no seria estrany que tingués una clàusula de sortida a la Lliga Endesa, com sol passar en aquests casos.