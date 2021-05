Del 30 de maig al 6 de juny, 17 bars i restaurants de Berga oferiran una proposta gastronòmica especial per celebrar la Patum i les festes del Corpus 2021. Amb el nom de Mossec Patumaire, la iniciativa vol ajudar a dinamitzar el sector de l’hostaleria i la restauració, un dels més afectats per les restriccions d’activitat decretades per les autoritats governamentals i sanitàries per contenir la covid-19.

Els establiments adherits a la campanya comptaran amb un cartell identificatiu on s’especificarà la proposta gastronòmica patumaire que oferiran a la clientela. A la seva carta hi tindran un plat, una tapa, unes postres, una beguda, un vermut o quelcom especial que estigui relacionat amb el Corpus: des d’elaboracions fetes amb barreja fins a propostes amb sabors i textures que recordin l’esclat de les espurnes del foc o les aromes patumaires. La voluntat és evocar, a través de la gastronomia, els dies de la festivitat del Corpus berguedà.

La campanya ha estat desenvolupada per l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Berga, a partir d’una proposta feta pel grup municipal Junts per Berga. La campanya forma part del Pla de Xoc de Dinamització Comercial de Berga de 2021, que és un pla de suport al teixit econòmic local que inclou accions de dinamització que beneficiïn el conjunt d’establiments comercials, d’hostaleria, restauració i serveis de la ciutat, i en definitiva, enforteixin els vincles amb la ciutadania.

Els 17 establiments del Mossec Patumaire