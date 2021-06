FIRHÀBITAT, el primer certamen de tot Catalunya dedicat exclusivament al món de la bioconstrucció i l’eficiència energètica, comptarà amb més de 40 empreses d’arreu del territori, 15 de les quals seran del Berguedà. Així ho han exposat en roda de premsa les entitats i administracions impulsores i col·laboradores de la mostra que se celebra aquest cap de setmana.

Des d’aquest divendres fins al diumenge, l’Avinguda Francesc Màcia d'Avià s’omplirà de més d’una trentena estands relacionats amb el sector per donar resposta a les necessitats dels professionals i també del públic general. A part de la quinzena d’expositors de la comarca, també n’hi haurà de la resta de la Catalunya Central, de les comarques de Girona, de l’àrea metropolitana i, fins i tot, de Castelló.

Rosa Prat, membre de l’organització de la fira, ha posat en valor que hi hagi 15 empreses de la comarca. «És just el que volíem aconseguir. Visibilitzar les empreses berguedanes i que les altres hi vegin potencial i oportunitats de negoci per tal que s’estableixin sinèrgies entre elles», destaca Prat.

A més, s’ha de tenir en compte que prop d’una quinzena d’empreses, algunes de les quals no poden assistir els tres dies a la fira, donaran a conèixer els seus productes en un punt que FIRHÀBITAT ha habilitat expressament. En aquest sentit, Prat, ha recordat que «és un espai per les empreses que no tenien previst fer fires en un any complicat marcat per la pandèmia».

D’altra banda, s’han programat 7 ponències amb experts del sector i dues taules rodones per tractar demes d’actualitat amb persones de referència. També s’han organitzat tallers, un per al públic infantil, al qual hi participaran els alumnes de l’escola d’Avià amb l’objectiu d’acostar als més petits també el món de la bioconstrucció; i un segon, dirigit al públic adult.