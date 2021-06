Firhàbitat va tancar diumenge la seva primera edició amb bona nota. Tot i que el certamen va arrencar a mig gas divendres –per ser un dia feiner i per la pluja que va caure durant la tarda, que va fer la guitza als expositors–, el cap de setmana l’afluència de públic va augmentar considerablement i la meteorologia –tot i fer molta calor- també va acompanyar. Des de l’organització calculen que han passat per la fira més de 5.000 persones.

Tant dissabte com diumenge el passeig d’estands de l’avinguda Francesc Macià d’Avià es va omplir de visitants vinguts de diversos punts de Catalunya, però també d’altres indrets de l’Estat espanyol –i fins i tot d’Europa– que estaven interessats en l’àmbit de la bioconstrucció i l’eficiència energètica. També han tingut molt bona rebuda les conferències i taules rodones celebrades al llarg dels últims dies.

De fet, segons ha pogut copsar Regió7, la iniciativa de focalitzar la mostra exclusivament en aquests dos sectors ha generat impressions molt positives entre els assistents. «Estem acostumats a fires en què hi ha una mica de tot, i aquesta és nova», assenyalen uns visitants. «Això de la bioconstrucció no ens ho havíem plantejat mai. Hem vist coses que no sabíem que podien ser possibles», destaquen uns altres assistents del mateix municipi d’Avià.

D’altra banda, un matrimoni de Camprodon (Ripollès) –consultat per Regió7–, que es dedica a la construcció i arquitectura, ha assistit al certamen davant la manca de propostes en aquest sector que, asseguren, hi ha a les comarques gironines.

«Aquestes últimes setmanes teníem indicis i inputs clars que això havia de ser un èxit i que la fira estava ben enfocada. I la realitat ha estat aquesta. L’objectiu era precisament atraure un públic objectiu, que té molt clar què ve a buscar», ha manifestat a aquest diari Josep Maria Serarols, president de l’Associació Comarcal d’Empresaris (ACEB).

Serarols també ha comentat que inicialment es treballava només amb la idea de fer una exposició del sector de la bioconstrucció de la comarca. «Això ràpidament va evolucionar cap a aquesta fira. Quan vam introduir-nos en aquest món, vam veure que faltava, que estava barrejat amb grans mostres de construcció», ha explicat el president de l’ACEB.

Ara, l’objectiu de Firhàbitat és consolidar-se sense canviar, de moment, de municipi, i reivindicant la seva riquesa sobretot en l’àmbit de la bioconstrucció. «Som capdavanters en la indústria i en el tractament de la fusta. Tenim els boscos, l’expertesa i el coneixement», ha defensat Serarols, que també ha informat que durant els propers mesos es continuaran fent formacions, debats i presentacions de productes en paral·lel a la fira.

Fins i tot, l’organització de la mostra ja ha confirmat les dates de la propera edició. Serà entre el 10 i 12 de juny del 2022.