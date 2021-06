L’Ajuntament de Puig-reig prepara una nova edició de la festa dels Templers amb un nou recorregut teatralitzat al Castell com a novetat principal. Aquesta 12a edició, que s’ha dut a terme amb la col·laboració de l’Associació de Templers, se celebrarà el cap de setmana del 3 i 4 de juliol i permetrà els visitants traslladar-se als segles XII i XIII i conèixer com era el municipi durant aquella l’època.

A diferència d’altres anys on es feien algunes recreacions històriques més reduïdes, hi haurà escenaris renovats i un recorregut ampliat.

Es preveu que la durada del recorregut sigui de 10 minuts, que s’iniciï al camí de pujada del Castell pel riu i que acabi a la plaça dels Templers. Durant el circuit es podran veure tota mena de personatges com cavallers, bruixes o artesans que aniran acompanyats de música i escenaris inspirats en els segles XII i XIII. L’espectacle serà una «adaptació lliure» de la història dels templers, explica un dels organitzadors, Jordi Pesarrodona.

Aquest circuit busca ser una festa «oberta», motiu pel qual conviden a sumar-se i formar part de la representació a «totes les entitats i particulars que ho desitgin», explica el president de l’Associació de Templers, Dídac Flores. En aquest sentit, asseguren que és una renovació que ja es volia dur a terme l’any passat, però que amb la cancel·lació arran de la pandèmia, es va haver de posposar. En aquest sentit, Pesarrodona explica que el nou recorregut «serà una mostra que pretén anar creixent amb els anys».

Aquestes visites es duran a terme el 3 de juliol entre les 21 h i les 23.30 h. Per assistir-hi, cal fer una reserva prèvia a l’inici del recorregut. La baixada de torxes a les 23.30 h posarà punt final a la jornada.

La inauguració de la Torre de Merola, que va ser restaurada fa dos anys, serà el tret de sortida d’aquesta festa dels Templers. L’acte inaugural serà a les 10 del matí, tot i que l’Ajuntament convida a la població a sumar-se a una caminada popular que sortirà a les 8 del matí des del centre del municipi.

El dissabte i el diumenge, els visitants podran gaudir de més d’una desena de propostes, com per exemple la presentació del llibre «Pintures i pensaments a la comanda templera de Puig-reig», a càrrec de Fernando Esquerra i Xavier Díaz o diversos jocs medievals i espectacles per a tota la família.