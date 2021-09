El curs escolar 2021-2022 ha començat aquest dilluns amb normalitat als 23 centres d’educació primària, als 7 d’educació secundària i a l’únic centre d’educació especial del Berguedà. Enguany, però, s'ha registrat un augment en les sol·licituds d’ajuts de menjador. N'hi ha hagut 687, un 13,7% més que el curs passat, amb 604. De les ajudes rebudes se n’han atorgat 586 i se n’han denegat 62 i en queden 39 pendents de resoldre.

D’altra banda, 141 alumnes utilitzen també el servei de menjador obligatori gratuït, ja que és l’alumnat que no té centre d’ensenyament en el seu municipi de residència. Aquesta és una xifra lleugerament superior a la del passat curs escolar.

Pel que fa al transport escolar, el Consell Comarcal gestiona 32 rutes diferents que transporten 407 escolars de primària i secundària des dels seus nuclis de població fins als centres on estan escolaritzats. Es tracta d’una xifra lleugerament superior a la del passat curs escolar. D’aquestes 32 rutes, 13 es fan amb autocars, 16 més es fan amb taxis i les 3 restants les fa Creu Roja. Dels 407 alumnes que utilitzen el transport, 311 són de secundària, 61 de primària i 28 d’educació especial.

Mesures covid als busos

Per poder garantir les mesures de seguretat, es demana que els alumnes estiguin a l’hora establerta a la parada perquè el bus no esperarà. És obligatori l’ús de la mascareta per utilitzar el transport escolar. Cada alumne haurà de portar la seva, i en cas de no portar-la, no podrà utilitzar el transport. L’alumne haurà de tornar a casa i es telefonarà a la família. En cas que això passi al migdia, l’alumne s’haurà de quedar al centre escolar i també s'avisarà els familiars.