La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Berga va aprovar la setmana passada la minuta de conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que té per objectiu l’execució d’obres de reforma, adequació i millora a les escoles públiques de la ciutat. Concretament, el conveni preveu una inversió per un import màxim de 169.271,73 € (IVA inclòs), dels quals la Generalitat aporta 82.848,82 € i la resta van a càrrec del consistori berguedà, que també s’ocupa de fer la licitació i direcció de les obres. Les actuacions a les quals fa referència el conveni han estat executades durant l’estiu i són la renovació dels tancaments de l’escola Santa Eulàlia i la reforma i ampliació de la cuina de l’escola Sant Joan.

Aprofitant el període d’estiu es va dur a terme la substitució de 111 finestres metàl·liques amb vidre senzill de l’escola Santa Eulàlia, que dataven de la construcció de l’edifici. Les finestres presentaven un evident envelliment i una baixa eficiència energètica, que comportava problemes de pont tèrmic a l’interior de les dependències de l’equipament, filtracions d’aigua durant els episodis de pluja i mancances de seguretat per l’estat de la fusteria i els vidres que conformaven les finestres. La renovació de les finestres permetrà la reducció de la despesa de consum energètic i l’augment del confort de l’alumnat del centre educatiu. L’empresa adjudicatària va ser Tallers J. Ballarà S.L. per un import de 116.137,43 € (IVA inclòs). Paral·lelament, s’ha fet la renovació de les cortines del centre. Aquesta actuació ha tingut un cost de 2.500,16 € que ha estat assumit al 50 % per l’àrea d’Educació de l’Ajuntament de Berga i l’Escola Santa Eulàlia.

Al llarg de les vacances d’estiu també es van enllestir les obres d’ampliació i reforma de la cuina de l’escola Sant Joan, on diàriament s’elabora el dinar per a prop de 200 alumnes. En concret, la cuina s’ha ampliat 10 m2 en detriment del menjador i s’ha fet una redistribució dels espais per separar les diferents zones de treball. Un dels objectius principals de la reforma ha estat la centralització dels elements de cocció existents (cuina amb vuit focs i forn, fregidora i marmita) i l’adaptació de les diverses instal·lacions. L’obra es va adjudicar per un import de 44.800,25 € (IVA inclòs) a l’empresa Clau 21 Habitatge Integral S.L.

Inversió a l’escola pública

Amb aquestes actuacions, l’Ajuntament de Berga manté l’aposta per la inversió als centres públics de la ciutat, després de la reforma del pati de l’escola Sant Joan feta l’any 2020. Abans d’acabar l’any, es preveu fer actuacions de millora al pati de l’escola Santa Eulàlia i ja s’estan definint les actuacions prioritàries per l’any vinent amb la comunitat educativa de la ciutat.

Actuacions de manteniment als centres públics

A banda de les principals inversions esmentades, al llarg de l’any l’Ajuntament de Berga porta a terme diferents tipus de reparacions i actuacions de manteniment i millora als centres públics de la ciutat. Per exemple, a l’escola La Valldan s’ha fet la substitució de les lluminàries per llums LED, s’ha comprat i instal·lat nou mobiliari per l’aula de professorat i s’han adquirit mosquiteres per a la zona del menjador. D’altra banda, a l’escola bressol Flor de Neu s’ha fet la compra d’armaris per a les aules i s’ha repassat la teulada per evitar les filtracions en cas de pluja intensa. Enguany, també s’ha renovat part de l’arbrat de les escoles, especialment a l’escola Santa Eulàlia, on es van retirar una vintena de pollancres i es van plantar 11 aurons blancs.