La nova configuració de la Ronda Queralt de Berga, amb un sol sentit de circulació de baixada cap al Passeig de la Pau i un carril per a càrrega i descàrrega i aparcaments de zona blava, també implicarà una novetat per a aquells que s’acostumen a moure en bicicleta per la ciutat.

A una banda de la via hi haurà el primer carril –de moment– d’ús exclusiu per a bicicletes de doble sentit; és a dir, com un carril bici. A més, el regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Berga, Aleix Serra, ha aclarit a Regió7 que les persones que es desplacin amb aquest mitjà de transport també podran ocupar la resta de l’ample de la carretera.

El consistori ja ha delimitat el carril bici amb unes marques pintades de color blanc. En paral·lel, treballadors municipals prenien mesures divendres per senyalitzar la nova zona de càrrega i descàrrega i aparcaments, que se situarà a l’altra banda del carril bici. L’espai del mig serà per als vehicles –tot i que hi tindran prioritat els vianants i també hi podran circular vianants i ciclistes.

Al capdavall, la fesomia d’aquest carrer serà molt semblant a la de la Ronda Moreta –estrenada ahir en la rua de Carnaval–, amb la diferència que en aquesta última artèria no hi ha un espai exclusiu per a bicicletes.

El carril en qüestió serà de menys de 100 metres, però pot ser útil en circumstàncies concretes. Per exemple, permetrà enllaçar amb el carrer de les Estaselles i, des d’allà, es pot accedir fins a l’Escola Vedruna o l’Escola Sant Joan. Això sí, especialment en aquest últim cas, hauran se superar una dura pendent. Igualment, el nou carril bici pot ser útil pels esportistres que es dirigeixen cap al Santuari de Queralt o els Rasos de Peguera, dues rutes de la comarca predilectes pels aficionats al ciclisme.

D’altra banda, Aleix Serra assegura que al llarg del proper any, amb l’actualització del Pla de Mobilitat, es podrien habilitar més punts per a a l’ús esmentat, sobretot en els carrers amb més trànsit.