El berguedà Yassin El Handouti, de 18 anys, va fer una estada de pràctiques a l’Hospital com a administratiu i actualment treballa al servei d’admissions del mateix centre hospitalari.

Què el va motivar a fer les pràctiques a l’Hospital de Berga?

En aquell moment estava cursant un grau mitjà de gestió administrativa i em va sorprendre molt quan em van comunicar la possibilitat de fer les pràctiques a l’hospital. M’imaginava fent les pràctiques en un entorn més empresarial, però de seguida que vaig començar l’estada vaig descobrir la maquinària interna de l’hospital, que des de fora no és tan visible.

Quins van ser els principals aprenentatges que li va aportar?

Principalment, vaig aprendre molt sobre el funcionament intern de l’hospital mentre donava un cop de mà al departament de recursos humans. A més a més, l’estada en pràctiques va coincidir amb la pandèmia i, per tant, vaig veure com els diversos departaments s’havien de readaptar a una situació sanitària que va ser complicada per a tots.

Després de les pràctiques, li van oferir una oportunitat laboral.

Sí, i n’estic molt agraït. Tot va ser gràcies a les meves companyes que, des del primer dia que vaig posar els peus a l’hospital, em van orientar i em van donar la confiança necessària a l’hora de posar-me a treballar. També hi va ajudar el fet que sempre acudia a l’hospital molt motivat i disposat a aprendre. Finalment, em van oferir la possibilitat de quedar-me al servei d’admissions.

Quines són les seves perspectives de futur en l’àmbit laboral?

En aquests moments combino la feina amb el grau superior de comerç internacional que estic estudiant. És cert que potser trobaré més oportunitats laborals en altres llocs pel tipus de formació que estic cursant, però per a mi és molt important poder treballar a la comarca i valoro molt aquesta oportunitat.