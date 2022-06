«La detecció de la diabetis va baixar un 39% el 2020 respecte al 2019»

Josep Vidal (Berga, 1971) és metge de família a Navàs i és el cap de recerca de l’ICS a la Catalunya Central.

El seu treball analitza l’impacte de la pandèmia en l’atenció de la diabetis tipus 2. Per què se centra en aquesta la malaltia?

És una malaltia molt freqüent en atenció primària, i en persones que se’ls hi fa controls cada quatre o sis mesos. L’estat del pacient depèn molt de l’estil de vida, i pel confinament la gent no va fer tant exercici. Anava bé per veure els efectes de la pandèmia. Vam veure que la detecció havia baixat un 39% el 2020 respecte el 2019, i les visites un 21,3%. Això es produïa a totes les edats.

És a dir, que molts casos no es van detectar oi?

O s’han diagnosticat més tard. Ara només hem mirat les dades a l’engròs, i a partir d’aquí hem de veure si això va tenir algun afecte sobre aquestes persones.

És possible que empitjorés el quadre de diabetis d’algunes persones per la pandèmia?

Podria ser així perquè és una malaltia que requereix que la gent faci exercici i una dieta adequada. De fet, hi ha estudis que diuen que moltes persones van augmentar de pes, i això perjudica la malaltia. Però és una malaltia que no ve de detectar-la tres o quatre mesos més tard. Segurament va tenir poc impacte que algun pacient es saltés una visita.

Fins a quin punt la diabetis és una malaltia perillosa i pot ser mortal?

Si el pacient es pren la medicació i fa una vida més o menys saludable, és una malaltia crònica que es pot controlar bé. Sí que pot portar complicacions i problemes als ronyons, a la vista i a la circulació en els cames.

Canviant de tema, vostè va participar en un estudi sobre les fake news durant la pandèmia i les teories negacionistes. Ara que la covid ja no és tan present en el dia a dia també s’ha reduït la propagació d’aquests postulats?

Sempre apareixen fake news relacionades amb temes de salut, però sobre la covid sí que s’han reduït. També hi van haver fake news sobre la vacunació i els efectes adversos i magnètics que provocava. Però ara han baixat molt.

I també va ser en un estudi per monitoritzar pacients amb covid persistent. Ja hi ha conclusions?

No, vam fer una prova pilot amb pacients, i ara tot just l’hem acabat i començarem a analitzar els resultats. Suposo que després de l’estiu ja tindrem algun resultat.

Veu possible una nova onada de covid-19 com les anteriors o ja podem donar la pandèmia per superada?

Sóc prudent perquè s’han donat moltes sorpreses, però jo crec que gràcies a la vacunació estem anant pel bon camí i ha fet que la covid sigui una malaltia lleu per la majoria de la població.

Vostè és metge de família, costa trobar metges d’aquest àmbit que vulguin treballar fora de Barcelona?

Sí, la veritat és que en ser una zona més allunyada de Barcelona és més difícil que vinguin. Però hem d’intentar que vegin que a la Catalunya Central tenen oportunitats de formar-se i fer recerca. I amb la facultat de la UVic-UCC tenen l’oportunitat de ser professors.

Com ha evolucionat el nombre de metges de família al Berguedà en els últims anys?

Està previst que vagi baixant sinó en venen de nous. Per tant, és molt important que vinguin residents i metges joves.