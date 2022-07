Ja es poden votar les propostes per escollir el nou vestuari dels Gegants de La Patum. A través d'una aplicació electrònica, els berguedans poden participar en l'elecció a partir d'aquest dilluns 4 de juliol i fins al diumenge dia 17.

Finalment, seran dues les propostes que se sotmeten a votació de les tres que es van presentar durant el període de presentació de les candidatures, entre els mesos d’abril i maig. Un cop valorats prèviament per un jurat qualificador d’acord amb els criteris tècnics i econòmics establerts en les bases del concurs, s'han triat dos dels projectes.

Ambdós s’adeqüen a la majestuositat del disseny tradicional del vestuari dels Gegants de La Patum, segons informa el consistori berguedà en un comunicat.

D'una banda, la proposta de Els nostres avis aposta per un disseny actual, que a través de diversos elements estilístics introdueix un nou concepte artístic que manté un total equilibri entre tradició i modernitat. D'altra banda, en la proposta Una mirada al passat, els colors i els teixits seleccionats són típics de la noblesa: blau, vermell, verd cru i or vell. Aquesta tria fa que els personatges s’identifiquin amb la solemnitat i la riquesa que aquests representen, segons detalla el comunicat.

La proposta guanyadora permetrà substituir els vestits actuals, que van ser estrenats l’any 2009 i que presenten diferents deterioraments a causa del seu ús habitual en el desenvolupament de la festa berguedana. Es preveu que els nous vestits dels Gegants puguin ser estrenats per a La Patum de 2023, que se celebrarà del 7 a l’11 de juny.

¿Com es pot votar?

La votació popular es fa a través d’una aplicació electrònica, en què poden participar les persones majors de setze anys i que estiguin empadronades a Berga. Pots votar fent clic aquí: https://www.civiciti.com/es/berga.

Les propostes es voten atorgant un màxim de 10 punts, podent destinar la totalitat de punts a una sola proposta o repartint-los entre ambdues propostes. En la pàgina d’inici de la votació, es pot consultar un document (PDF) que inclou informació i imatges de les dues propostes finalistes.

Un cop feta la votació popular, el jurat es reunirà i sumarà la puntuació obtinguda en la primera fase d’avaluació dels criteris d’adjudicació.

Concurs de projectes

L’Ajuntament de Berga va presentar al març el concurs de projectes per dissenyar el nou vestuari dels Gegants de La Patum. El consistori va optar per fer un concurs de projectes per garantir que les propostes presentades fossin efectuades per professionals del sector del disseny de moda, la confecció o la sastreria i que poguessin aportar la documentació necessària per assegurar-ne l’execució.