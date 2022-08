Sorpresa en format de forat aquest dilluns a Berga. Entre el carrer Gran Via i l'Avinguda del Canal Industrial, ha aparegut una circumferència de dimensions importants que ja ha estat senyalitzada i delimitada amb tanques per la Policia Local per evitar que els vehicles hi puguin topar i quedar-se atrapats.

A falta de confirmació definitiva, segons els serveis tècnics del consistori el forat podria haver aparegut a causa d'una averia en la xarxa de clavegueram. Dimarts al matí l'Ajuntament ho investigarà i farà treballs per resoldre la incidència. L'execució d'aquests treballs comportarà afectacions al trànsit de vehicles, a partir de les 8 del matí.