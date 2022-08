Treballadors de l’Ajuntament de Berga van iniciar ahir les actuacions per trobar com es va originar el forat que va aparèixer ahir entre el carrer Gran Via i l’avinguda Canal Industrial. La hipòtesi amb què treballa el consistori és que hi va haver una avaria a la xarxa de clavegueram a causa de les fortes pluges de dissabte passat.

L’Ajuntament confia a resoldre la incidència al llarg d’aquesta setmana. De moment, els treballs no han obligat a tallar la circulació en cap carrer.