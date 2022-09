“Una mirada al passat” ha estat la proposta escollida del concurs de projectes impulsat per renovar el vestuari de les dues parelles de Gegants de La Patum de Berga. La proposta “Una mirada al passat” ha obtingut una puntuació final de 93,74 punts mentre que la segona proposta finalista titulada “Els nostres avis” ha sumat 80 punts. La puntuació és el resultat de la suma de la valoració del jurat qualificador i la votació popular del certamen de disseny. La proposta guanyadora permetrà substituir els vestits actuals, que van ser estrenats l’any 2009 i que presenten diferents deterioraments a causa del seu ús habitual en el desenvolupament de la festa berguedana.

El jurat es va reunir el 22 de juliol per sumar la puntuació obtinguda en la primera fase d’avaluació dels criteris d’adjudicació i el resultat de la votació popular. D’una banda, el jurat qualificador va atorgar 47,50 punts a la proposta Una mirada al passat i 30 punts a la proposta Els nostres avis.

La votació popular va comptar amb la participació de 806 persones que van repartir els punts de la forma següent: Una mirada al passa” va obtenir 3.813 punts i Els nostres avis va sumar 4.123 punts. El nombre de vots de cada proposta assimilada i adaptada al sistema de votació fa que la proposta més votada Els nostres avis aconsegueixi 50 punts de la votació popular i Una mirada al passat assoleixi 46,24 punts. Entre els dues votacions, el traball guanyador ha obtingut 93,74 punts i el que ha quedat segon 80.

L’Ajuntament de Berga va presentar el març passat el concurs de projectes per dissenyar el nou vestuari dels Gegants de La Patum. El consistori va optar per fer un concurs de projectes per garantir que les propostes presentades fossin efectuades per professionals del sector del disseny de moda, la confecció o la sastreria i que poguessin aportar la documentació necessària per assegurar-ne l’execució. Com a concurs de projectes, que es regula en el marc de la llei de contractació del sector públic, la iniciativa ha estat treballada conjuntament entre les àrees de Contractació i Festes del consistori berguedà. Un cop finalitzat el procés de selecció de la proposta es procedirà a la signatura del contracte de serveis i l’atorgament del premi del concurs de projectes.