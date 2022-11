Berga s’adhereix a la commemoració del 25 de novembre, el Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. L’Organització de les Nacions Unides va establir l’any 1999 la data del 25N, en record de les germanes Mirabal (Minerva, Patria i Maria Teresa), activistes polítiques i membres de la resistència que van ser assassinades per la policia secreta del dictador Rafael Trujillo a la República Dominicana mentre es dirigien a Puerto Plata, el 25 de novembre de 1960, per visitar els seus marits empresonats.

Prendre consciència del 25N

Enguany, l’Ajuntament de Berga tornarà a promoure l’eliminació de la violència envers les dones programant activitats impulsades per les àrees de Feminisme, Joventut i Cultura i el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a través del recurs “Accions en perspectiva de gènere” i la Diputació de Barcelona, a través del Programa.cat. Les activitats inclouen tallers, teatre i altres activitats. La majoria de les propostes programades formen part del projecte comunitari en qüestions de gènere, en el marc dels plans locals de gènere i LGTBIQ+ vinculats amb les polítiques públiques en matèria de gènere.

Defensa personal

La primera activitat programada serà una sessió dedicada a la defensa personal. Es tracta d’una jornada adreçada a dones per promoure el coneixement d’eines i recursos relacionats amb la seguretat personal, a través de l’aprenentatge de tècniques de prevenció i actuació davant d’una situació d’agressió. La formació consistirà en exercicis pràctics per afavorir l’empoderament de les dones i respondre de manera ràpida i eficaç davant la vulneració de la seguretat personal. L’activitat està organitzada per la Policia Local de Berga amb el suport de la regidoria de Feminisme i LGTBI i la campanya ‘Vull la nit!’. Les persones interessades en participar-hi hauran de ser majors de 15 anys i, en cas de ser menors de 18 anys, serà necessari presentar una autorització del pare, mare i/o tutor/a legal. El curs de defensa personal es farà el dissabte, 12 de novembre, al Pavelló Vell, de 10 a 12 h.

Propostes teatrals

‘índoles Feministes d’ELLES i Amors són les dues propostes teatrals programades per l’àrea de Feminisme i LGTBI amb motiu del 25N. La Melancòmica posarà en escena les Píndoles Feministes d’ELLES, una proposta en format teatre-fòrum d’escenes en clau d’humor de temàtiques de gènere i feminismes. Es tracta de píndoles que reflexionen sobre diversos clixés com per exemple: per què triguen tant les dones quan van al bany? De què parlen les dones quan estan a soles? Com saber si és consentit o sense sentit? L’espectacle s’adreça a dones i homes, ja que l’humor no entén de gèneres. La proposta té una durada d’uns 30 minuts i hi haurà un col·loqui posterior sobre les escenes representades. Aquesta activitat és gratuïta i es farà el divendres, 18 de novembre, a la Sala Casino, a les 20:30 h. En l’equipament teatral hi haurà servei informatiu del Punt Lila.

La regidora de Feminisme i LGTBI, Roser Rifà, ha destacat la importància de comptar amb aquest servei fora dels actes festius d’oci nocturn. Rifà ha comentat que “més enllà del context festiu, en el Punt Lila hi podeu trobar moltes referències que poden ser interessants en qualsevol moment de les vostres vides. El punt lila no només és un espai on adquirir marxandatge, sinó que hi podeu reportar situacions en les quals us podeu haver sentit incòmodes, vivències que necessiteu compartir i el que sigui que desitgeu, ja que compta amb professionals i sempre hi haurà algú que us atendrà, us escoltarà i recollirà les vostres impressions al respecte”.

Amors és un muntatge que recrea una vetllada d’un grup d’amics i amigues. Abans de marxar als Estats Units, en Giorgio reuneix les seves amistats en què serà, probablement, l’últim sopar conjunt durant els pròxims dos anys. Al llarg de la nit, mengen, beuen, canten i, com solen fer sempre que es troben, airegen els anhels i els fracassos més íntims, a més d’algun secret molt ben guardat. La vetllada servirà també per reivindicar valors i creences i per reafirmar l’imaginari eròtic i les preferències sexuals de cadascú. L’espectacle de Vània Produccions compta amb la direcció i el text de Pere Anglas, la música principal de Clara Peya i les interpretacions de Pol Martínez, Clara Bellavista, David Pruna, Nerea Ferrer i Raquel Ayllón. El muntatge es completarà amb un col·loqui que comptarà amb la participació del director i l’equip artístic de l’obra per reflexionar sobre l’univers creat i exposat en l’obra. L’espectacle es farà el diumenge, 20 de novembre, al Teatre Municipal, a les 18 h. Les entrades es poden adquirir anticipadament al web www.ticketara.com/b/ajuntament-berga i a la taquilla del teatre, 1 hora abans de l’inici de la representació.

En l’equipament teatral hi haurà servei informatiu del Punt Lila i també s’oferirà servei de ludoteca per a infants de 0 a 12 anys. Per fer ús del servei de ludoteca, caldrà inscriure’s fins al 16 de novembre, enviant un missatge de WhatsApp (667 840 303) o un correu electrònic (feminisme@ajberga.cat). Roser Rifà ha destacat que el servei de ludoteca és “una oportunitat per a les famílies amb infants a càrrec que poden voler gaudir dels espectacles sense acompanyament infantil. A vegades voldríem consumir cultura més enllà dels espectacles familiars, que estan molt bé, però també necessites més contingut per a persones adultes”. La regidora ha animat a fer ús del servei de ludoteca, el qual podria tenir continuïtat en funció de l’acollida que tingui.

Sessió de zumba

Una altra de les propostes programades serà una sessió de zumba per a persones de totes les edats, a càrrec del Centre Esportiu Municipal El Tossalet. La zumba és una activitat esportiva en què es realitzen exercicis aeròbics a través de coreografies de ball amb música de diferents estils. L’activitat és gratuïta i es portarà a terme el dijous, 24 d’octubre, al Pavelló Vell, a les 19 h.

Manifest institucional

El divendres, 25 de novembre, hi haurà la lectura del manifest institucional del 25N, a càrrec de representants de l’associació LGTBI TALCOMSOM i de l’Ajuntament de Berga. L’acte es farà a la plaça de Sant Pere, a les 19 h.

Més enllà de la identitat

Els actes del 25N també inclouen un taller titulat Més enllà de la identitat que es portarà a terme als centres educatius de secundària sobre la diversitat de gènere amb l’objectiu d’aprofundir sobre les situacions de violència que es produeixen amb les persones que no s’identifiquen amb el concepte binari d’home i dona que estableix la societat. Es tracta d’una activitat per promoure el respecte sobre la identitat de gènere i la diversitat sexual, entre d’altres. Aquesta formació impartida per Mousiké també comptarà amb una sessió oberta a la ciutadania, que es farà el dilluns, 28 de novembre, a la Sala Casino, a les 17 h.

Recull de relats breus

L'Àrea de Feminisme i LGTBI de l'Ajuntament de Berga i l'Associació LGTB TALCOMSOM van posar en marxa un recull de microrelats sobre la violència en la diversitat sexual i de gènere amb motiu del 25N. El certamen comptava amb tres categories: adolescents (de 12 a 16 anys), joves (de 17 a 24 anys) i adults (més de 25 anys). Els relats es podien enviar fins al 28 d'octubre i les propostes guanyadores de cada categoria es difondran en format paper i també a través dels mitjans digitals del consistori berguedà.

Pla Local LGTBI i Pla d’Igualtat Intern

L’Ajuntament de Berga ha treballat en els últims mesos en l’elaboració i aprovació del nou Pla Local LGTBI i en la renovació del Pla d’Igualtat Intern. La regidora de Feminisme i LGTBI s’ha referit al Pla Local LGTBI assegurant que “és un treball que interpel·la moltes persones diferents, cadascú des de les seves vivències i des de totes les perspectives possibles per intentar recollir totes les sensibilitats i tenir un full de ruta per avançar col·lectivament en aquests àmbits tan habituals, però alhora amb poca visibilitat”. Patrick Caballero, membre de l’associació LGTBI TALCOMSOM ha col·laborat en l’elaboració del pla i s’ha mostrat feliç que el consistori disposi d’aquests plans i ha animat a les persones responsables dels documents que “posin en marxa aquests plans i que no quedin en un calaix. És important que tothom prengui consciència i sàpiga que les coses canvien perquè les fem canviar nosaltres, des de dins”.