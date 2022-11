Olvan promocionarà les races de vaca autòctona de Catalunya i el seu producte amb una fira dedicada a la vedella. La primera edició de la Muussegada es farà el darrer cap de setmana de novembre, dies 26 i 27, a l’espai de plaça de Sant Sebastià i a la pista poliesportiva d’Olvan.

L’acte més destacat de la mostra serà el concurs d’hamburgueses de vedella, que va dirigit a productors. L’objectiu és esperonar-los a comercialitzar directament el seu producte. Alguns ja ho fan, però no pas tots. Segons Oriol Rovira, xef del restaurant Els Casals de Sagàs, “cal generar il·lusions als productors de vedella que no tenen controlat el seu producte de venda final. Empoderar-los a fer un pas més i per exemple desfer la carn de vedella, elaborar hamburgueses i vendre un lot de producte a consumidors finals”. Es tracta de donar valor al producte: "El consumidor final que anava al taulell anirà a productor. S’escurça el circuit».

Oriol Rovira liderarà el concurs d’hamburgueses 100% de vedella del dissabte 26 a Olvan, cuinant les que hi participin i tastant-les, al costat de la resta de membres del jurat. A més dels premis del jurat, en què s’establiran diferents categories, hi haurà premi popular amb votació dels assistents que comprin tiquets per degustar les hamburgueses, que podran maridar amb vins de la DO Pla de Bages.

L’Ajuntament d’OIvan organitza la mostra, juntament amb la col·laboració del restaurant Els Casals, d’administracions i també de la Federació Catalana de la Raça Bruna dels Pirineus. El gerent, Martí Orriols, ha comentat que al Berguedà hi ha una vintena de productes de raça Bruna, però que no tots es dediquen a comercialitzar i vendre directament la carn de vedella. «Ens servirà per promocionar la raça i el seu producte». A part de la Bruna dels Pirineus, a Catalunya hi ha dues races autòctones més: la vaca de l’Albera i la Pallaresa.

L’alcalde d’Olvan, Sebastià Prat, ha posat èmfasi en les propostes que programen centrades en la valorització de la vedella, del producte de proximitat i km0. A més del concurs d’hamburgueses, dissabte que ve la cuinera Ada Parellada farà una recepta específica d’hamburguesa, que es batejarà amb el nom d’Olvan. I al vespre, sopar popular a base de rostit típic argentí acompanyat de música.

Diumenge dia 27 hi haurà esmorzar popular amb amb guisat i hamburguesa, mercat amb productes alimentaris del Berguedà, taller de cuina infantil i altres activitats per als nens i nenes. La fira de la vedella autòctona de Catalunya també comptarà amb la participació de la Fundació Alícia, amb una demostració de guisat, es farà una taula rodona sobre ramats als boscos i ramaderia sostenible, i la es tancarà amb l’actuació de lo Pau de Pons per tancar la fira amb una cançó dedicada a la Muussegada.