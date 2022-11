El Consell Comarcal del Berguedà, amb la col·laboració d'ajuntaments i entitats de la comarca, impulsa la Refireta. Es tracta d'una iniciativa que s'emmarca en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus i que programa activitats a Berga, Bagà, Gironella i Puig-reig, del 19 al 27 de novembre. Són propostes enfocades en la prevenció de residus i el consum responsable, amb el tèxtil com a protagonista.

Un dels actes centrals d’aquesta setmana serà la Fira de la Prevenció de Residus i el Consum Responsable, coorganitzada pel Consell Comarcal i l’Ajuntament de Berga. Es farà el dissabte 26 de novembre a la plaça Viladomat de Berga i acollirà, entre d'altres activitats, un mercat d’intercanvi de roba, parament de la llar o peces d’artesania. L’objectiu d’aquest mercat és fomentar la reutilització i l’intercanvi entre persones sense necessitat d’utilitzar diners, promovent un consum responsable. Aquest mercat disposarà d’un reglament per fer els intercanvis, que es pot consultar clicant aquí.

A més del mercat d'intercanvi, hi haurà una desfilada de moda de roba de segona mà, un taller de cuina creativa sobre el malbaratament alimentari domèstic, i un taller de realització de sabons a partir d’oli domèstic, entre d’altres.

A part d'aquest acte central a Berga, es faran tallers diversos a Bagà, Gironella i Puig-reig, aquest dissabte, 19 de novembre. A Bagà, hi haurà un taller d’art floral amb materials recuperats, i taller de costura creativa. A Gironella es farà un taller d’autoreparació d’aparells elèctrics, informàtics, electrònics i bicicletes, i un altre d’estampació i tints amb materials domèstics. I a Puig-reig, s'ha programat un taller per aprendre a reparar peces de roba, i un de treballs manuals i estampació de bosses de tela.

A més, es faran visites guiades a la deixalleria de Berga i l’abocador comarcal de Font Ollera els dies 23 i 24 de novembre, respectivament.

La programació completa i els horaris es poden consultar en aquest enllaç.

Tallers a les escoles

A part de conscienciar a la ciutadania amb els tallers oberts al públic en general, també es vol posar l'accent en els joves. S'arriba al centres educatius amb un programa formatiu amb diferents accions de sensibilització ambiental durant el curs. Beneficia prop de 400 alumnes de primària i secundària de centres escolars de Berga, Gironella i Puig-reig.

Reciclatge de roba

Es calcula que cada català genera més de 20 quilos de residus tèxtils a l’any i menys d’un 5% es recuperen. Al Berguedà a les caracteritzacions de fracció resta que arriben a l’abocador s’hi troben fins a un 20% de materials tèxtils.

El conseller comarcal de Medi Ambient, Vicenç Linares, ha explicat que al Berguedà “hi ha diferents projectes i entitats que treballen per la recuperació de la roba, productes tèxtils i altres articles que fomenten l’economia circular i la recuperació i reutilització d’aquests productes”. Linares ha destacat que les activitats incloses dins de la Setmana Europea de Prevenció de Residus “ens permeten treballar per crear consciència i alhora donar a conèixer la feina que fan les entitats. Una és la Fundació Privada Grup Horitzó del Berguedà.

Bosses de roba de la Fundació Horitzó

Dins dels actes de la Setmana de la Prevenció dels Residus, l’entitat social Fundació Horitzó farà una campanya per aconseguir que la ciutadania dipositi roba usada als contenidors taronja dins de bosses de roba i no en bosses de plàstic. Per això, els mateixos usuaris de la fundació estan confeccionant bosses de roba "amb la finalitat és que no es generin tants residus", ha remarcat Mayé Rego, d'Horitzó.

Per a aquesta campanya de conscienciació, la Fundació Horitzó té previst elaborar un miler de bosses de roba a partir de samarretes i peces de roba en mal estat. Les repartirà en diferents comerços i escoles i seran bosses totalment gratuïtes per utilitzar-les a l'hora de llençar roba vella als contenidors taronja que hi ha distribuïts per la comarca ique gestiona l’entitat.

A més, El Consell Comarcal del Berguedà ha cedit 13 contenidors que es posaran a supermercats i escoles de Berga per posar roba usada que l’entitat reutilitza. Aquests bujols estaran disponibles dins de la Setmana de la Prevenció de Residus.