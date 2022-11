Una cuidada selecció de 700 fotografies dels últims 125 anys de la Patum i la música en directe de la cobla Berga Jove han commemorat el dissetè aniversari de la declaració de la festa com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat a la plaça Sant Pere, l’escenari patumaire per excel·lència. L'acte ha estat seguit per unes 500 persones, en una de les celebracions més vistoses que hi ha hagut fins ara.

La projecció a la façana de l’església, una imatge inèdita a Berga, amb fotogrames en blanc i negre projectades i alguna pinzellada en color en els grafismes de Salvador Vinyes, han tingut una molt bona rebuda per parts dels assistents. L’acompanyament de la peça "Quòdlibet" de Robert Agustina, una vibrant fantasia per a cobla i percussió, ha acabat d'animar el públic. El muntatge fotogràfic, de l’arxiu Foto Luigi, botiga que tanca per jubilació, va permetre als assistents viatjar a les Patums del passat, a partir de l’any 1896. Aquesta fotografia, que ha estat la primera que s'ha vist en el relat d'imatges, mostra la Patum d'aquell any a la plaça de Sant Pere. L’acte s'ha complementat amb l’audiovisual Vides de Patum i l’homenatge a les germanes Marta i M. Teresa Rafart, filles de Joan Rafart, fundador de la Patum Infantil; Màrius Lucas, cap de colla dels Nans Nous (1977-1991); i Salvador Vinyes, dissenyador i creador del logotip de la Patum. Els tres protagonistes han parlat sobre la seva relació amb la festa. Maria Teresa ha recordat com jugava amb la pòlvora de Pinsania, en els inicis de la Patum infantil, de la qual el seu pare en va ser el fundador. Salvador Vinyes ha explicat els orígens d'aquesta logotip que ara representa la festa. Com passa a vegades, aquesta imatge que ara és compartida per la ciutadania, va començar amb malpeu, ja que no va ser l'obra triada en un concurs en el que s'havia presentat el dissenyador. Màrius Lucas ha recordat la història dels nans i el pas de tres a quatre salts de Patum. L'alcalde, Ivan Sànchez, ha destacat la importància de ser Patrimoni de la Humanitat i el deure de la ciutat de preservar la festa i tot el patrimoni que té. També ha posat èmfasi en el sentiment de pertinença per a tots els Berguedans que genera la Patum. Aquesta ha estat la primera vegada que la celebració de la commemoració de l'aniversari de la proclamació de la Patum com a Patrimoni immaterial de la humanitat s'ha fet a l'exterior.