Els treballadors de la neteja viària de Berga s'han plantat aquest dijous al vespre al ple de l'Ajuntament amb pancartes de "Volem cobrar". L'empresa Tractaments Ecològics té la concessió del servei amb un contracte caducat des de fa set anys, i això fa que cobri les factures a preus del 2015. L'empresa reclama uns diners al consistori per poder actualitzar les nòmines als treballadors amb l'augment de l'IPC. Aquesta és la reclamació de la plantilla: cobrar tot l'IPC del 2022.

A finals d'octubre l'Ajuntament de Berga va comunicar el seu compromís de pagar a l'empresa els diners que fa temps que reclama. La solució va ser una Acord de Continuïtat, una mesura es pot acollir el consistori per poder poder pagar factures endarrerides a preus actualitzats. Segons explicava fa més d'un mes el regidor d'Hisenda, Marià Miró, "l'Acord de Continuïtat ens permet augmentar la retribució al contractista. És una solució que ha de tancar el conflicte, i ja tenim en marxa els tràmits per poder-ho aprovar el més aviat possible, abans del 31 de desembre”. L'aprovació s'ha de fer per ple, i en el d'aquest dijous, el darrer ordinari de l'any, no figurava a l'ordre del dia. D'aquí la mobilització d'una representació de la plantilla de la neteja viària, que en total són una quinzena de treballadors.

Vestits amb la indumentària de feina, set treballadors han entrat a la sala de plens pocs minuts després d'inicar-se la sessió plenària i s'han posat drets al capdamunt de la sala amb els cartells de "Volem cobrar", després s'han assegut i han seguit el ple per rebre resposta a la seva moguda.

El regidor Marià Miró ha reiterat el compromís de resoldre-ho abans que s'acabi l'any, i ha anunciat que caldrà fer un ple extraordinari per donar el vistiplau a la proposta d'acord, que ara és a mans de l'empresa per estudiar-la i respondre-la amb un termini de deu dies. Després, l'Ajuntament hi tornarà a dir la seva i ho portarà al ple.

L'oposició, Junts i PSC, han demanat a l'equip de govern que es compleixi l'acord. El regidor socialista, Abel Garcia, els ha retret "la incompetència per no tenir un contracte vigent" i el fet "de no voler solucionar els problemes que s'arrosseguen des del 2015". També ha manifestat "preocupació per les famílies que tenen un poder adquisitiu menor provocat per la inacció de l'equip de govern".

Vaga de la neteja viària

Els treballadors de la neteja viària han abadonat el ple amb poca confiança de tancar el conflicte aquest mes. I han amenaçat amb una vaga. Segons ha explicat a Regió7 el president del comitè d'empresa Antonio López de las Huertas, "si com a màxim entre el 15 i el 20 de desembre no s’ha resolt, ens plantejarem convocar vaga de la neteja viària coincidint amb les festes nadalenques".