Jocs i artesania nadalenca seran protagonistes a Berga

Arriba a Berga una altra edició de la Fira del Joc i de Nadal. Es tracta d’una mostra que compleix deu anys i que està del tot consolidada a la ciutat. Hi haurà un espai d’exposició i venda de jocs, una fireta de productes d’alimentació i artesania nadalenca i diferents zones de jocs tradicionals, de taula i jocs gegants reciclats. A més, també s’aposta per presentacions de llibres, tallers, contes i un espai per provar prototips de jocs.

Es farà demà al passeig de la Indústria de Berga, de 10 a 2 i de 4 a 8. Ho organitzen l’Ajuntament de Berga i la Cia. de Jocs l’Anònima, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat.

Una dècada de bagatge lúdic

La regidora de Promoció Econòmica, Roser Rifà, ha destacat la feina de la Cia. de Jocs l’Anònima a l’hora de crear i consolidar la fira, i assegura que «són l’ànima d’aquest esdeveniment i que s’han implicat com mai en la celebració d’aquest aniversari». Òscar Garcia, de Jocs l’Anònima, ha agraït la confiança del consistori i ha explicat que enguany «hi haurà novetats, sense perdre l’essència». Ha dit que «no és una fira per descobrir, sinó una fira per gaudir, i aquesta és l’essència del joc, que juguin i interactuïn diferents generacions».

Llibres i prototips de jocs

Una de les novetats serà la presentació del llibre Sonos Ludum. Paisatge sonor del joc a Catalunya, que recull la tradició dels jocs populars del territori català (bitlles, morra, quinto, bèlit, tir de fona, lluita de bac, dòmino, baldufa, futbolí...) i que permet sentir els sons d’aquests jocs a través de codis QR.

La fira també incorporarà un espai dedicat a la mostra de jocs que es troben en procés d’elaboració, per tal que el públic pugui provar-ne els prototips. Òscar Garcia ha comentat que «es tracta de jocs que no es troben al mercat perquè no han estat editats».

Espais del recinte firal

L’espai firal es distribuirà en una quinzena d’expositors especialitzats en jocs i joguines per tal d’assessorar el públic assistent. A més, es complementarà amb una desena de parades d’artesania i productes d’alimentació relacionats amb Nadal. També hi haurà diferents espais per als jocs de carrer, els jocs tradicionals, jocs inclusius i jocs de gegants. També hi participarà el Festival de Joc dels Pirineus, amb un joc de rol.

El valor de les entitats

La fira té gairebé una quarantena de voluntaris que s’encarreguen de dinamitzar els diferents espais de joc. Són persones que col·laboren amb la Cia. de Jocs l’Anònima, però que alhora també formen part d’altres entitats de la ciutat. Per tal de donar visibilitat a la tasca d’aquestes persones i del teixit associatiu, els monitors i monitores vestiran la indumentària de les entitats a les quals pertanyen. En aquest sentit, la regidora Roser Rifà ha assenyalat que «aquest fet exemplifica fins a quin punt el joc és transversal i pot generar la suma d’esforços, ja que els jocs són per a tothom i són l’excusa per a moltes altres coses: per retrobar-te jugant, per a les sobretaules dels diumenges, per acabar una vetllada...».

Òscar Garcia ha avançat la idea d’organitzar pròximament una competició de jocs de taula amb la participació de representants de les diferents entitats, «per compartir una vetllada lúdica al voltant dels jocs».