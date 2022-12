El Consell Executiu ha nomenat aquest dimarts David Font, alcalde de Gironella, com a director del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), i Encarna Bodelón com a nova directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE). Tots dos dependents de la Conselleria de Justícia, Drets i Memòria.

David Font serà el màxim responsable del CIRE, l’empresa pública que s’encarrega de la formació ocupacional, del treball productiu dins dels centres penitenciaris i educatius de justícia juvenil, i de la inserció sociolaboral de les persones internes que es troben en la darrera fase de la condemna. David Font entoma el càrrec amb aquesta voluntat: "Formar i preparar a tots els presos i preses per facilitar-los la seva reinserció al món laboral i social, un cop acabi la seva condemna. I alhora incrementar acords amb entitats i empreses per poder vendre els productes que els interns produeixen". David Font, militant del PDeCAT David Font és militant del PDeCAT i entra al govern d'ERC. Ha assegurat que seguirà vinculat al seu partit com fins ara: "M’han seleccionat pel que puc aportar al projecte que el CIRE requereix, sense tenir en compte quin carnet de partit milito. Aquest element no varia per mi". David Font és l’alcalde de Gironella des del 2010 i fa uns dies va anunciar que es presentaria de nou com a alcaldable a les municipals del maig que ve. Segons ha explicat a Regió7, no serà incompatible amb la nova tasca: "Va ser un requisit que vaig posar quan vaig fer l'entrevista, que havia de ser quelcom de gestió, igual que en una empresa privada, i compatible amb seguir exercint d’alcalde". Sí que aparcarà les feines que feia fins ara en el camp de la consultoria. Nascut a Gironella el 1980, Font és economista i llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la UPF. També ha cursat el programa Vicens Vives de lideratge i compromís cívic a Esade. Els últims 12 anys, ha estat vinculat amb la gestió pública local i supralocal. Ha estat director de l’Agència Catalana de Turisme del 2018 al 2021 i president del Consell Comarcal del Berguedà i, alhora, president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, entre 2015 i 2018.