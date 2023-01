L’àrea de residus situada al carrer de l’Estatut de Catalunya, a tocar de l’entrada sud de Berga, a la zona dels Quaranta Pilans, estarà fora de servei aproximadament un mes perquè s’hi ha detectat una plaga de rates. L’Ajuntament de Berga hi farà una desratització i es tancarà a partir de dijous. D’aquesta manera, es complementa l’actuació que ja es va fer a finals del 2022 a l’àrea situada a la zona d’aparcament de la plaça de Gernika, a l’entrada centre de la ciutat.

Mentre aquesta instal·lació estigui tancada, els veïns de la zona que l’hagin de menester poden fer servir les altres àrees de residus que hi ha a la ciutat: la de la plaça de Gernika, a l’entrada centre, la del carrer del Programari Lliure, que es troba a l’antiga caserna del pla de l’Alemany, i la del carrer de l’Oreneta, al polígon de la Valldan.

Per tal d’informar d’aquest tancament, s’ha instal·lat una lona a la porta de l’àrea. Per reforçar la campanya hi haurà informadores de carrer a la zona afectada per tal d’explicar a la ciutadania que no ho sàpiga que aquesta àrea estarà fora de servei un mes des del dia 12 de gener.

El Consell Comarcal, que gestiona l'àrea, fa una crida a la ciutadania per tal que no dipositi bosses de residus en aquesta àrea ni tampoc al seu voltant per raons de seguretat, per garantir l’efectivitat del tractament de desratització que fa l’Ajuntament i també per evitar que s’hi acumuli brossa. L’ens demana disculpes per les molèsties que aquesta eventualitat pugui ocasionar.