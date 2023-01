L’empatia, el compromís, la responsabilitat i l’autenticitat són valors que transmeten els mentors de la Fundació Impulsa, que enguany ha becat a una trentena de joves del Berguedà amb motivació per continuar la seva formació però que es troben en una situació socieconòmica vulnerable. El 90% dels joves Impulsers acaben estudis i obtenen un títol de Formació Professional (FP), i bona part d’aquest èxit és gràcies a l’acompanyament individualitzat dels mentors, que estimulen el pensament i la reflexió del jove i l’ajuden a detectar i enfrontar conflictes.

Una de les mentores és Mar Jiménez, de 42 anys i de Berga, que ajuda i acompanya a Edgar Fernández, un jove de Bagà de 17 anys que estudia el Grau Mitjà d’Informàtica. Durant el curs passat i aquest, les seves trobades mensuals són un espai per conversar i tractar aspectes que puguin amoïnar al jove, com per exemple les assignatures i els treballs de classe o la relació amb els companys. Entre ells s’ha generat un vincle de confiança “molt enriquidor”, assegura Mar Jiménez.

És la primera vegada que forma part del programa de mentoria de la Fundació Impulsa i n’està molt contenta: “L’experiència és molt positiva i gratificant”. Explica que es va animar arran de la col·laboració de l’empresa on treballa, Grup Boix, amb Impulsa: “Serradora Boix va començar a col·laborar amb la fundació a nivell econòmic i ens van parlar de la mentoria. Em va semblar interessant poder fer la meva aportació personal i altruista a joves que necessiten aquest suport”.

El seu Impulser, Edgar Jiménez, aprofita el suport que rep de Mar Jiménez, i agraeix poder-la tenir de mentora: “Tenir una persona amb qui puguis confiar i t’ajudi i t’acompanyi en el creixement acadèmic i humà és molt important, i més tenint en compte que tinc un caràcter que em costa relacionar-me amb altres persones». La mentora se sent satisfeta de poder ajudar i acompanyar l’Edgar durant el curs i «fer-ho no només en l’àmbit acadèmic i professional -ja que també fa pràctiques- sinó sobretot a nivell personal», remarca.

Segons Mar Jiménez, "és una relació recíproca". Comenta que amb l’experiència adquirida "intento ajudar-lo amb el què puc, però també aprenc moltes coses". A nivell personal, "ser mentora m’omple molt", diu Jiménez. És una tasca de voluntariat que té intenció de continuar fent. Ella escolta l’Edgar i és una guia per al seu dia a dia: estudis, relacions socials, família, hàbits saludables, voluntariat, futur professional...

Les persones voluntàries que fan acompanyament als joves becats reben formació de la Fundació Impulsa per tenir les eines necessàries sobre comunicació, empatia, escolta activa, entre d’altres.

El Consell Comarcal del Berguedà col·labora amb la Fundació Impulsa per poder dur a terme el programa de beques i mentoria. Des de la seva implantació a la comarca el 2019, la Fundació Impulsa ha becat 42 joves al Berguedà amb motivació i talent però en situació de vulnerabilitat per cursar cicles de Formació Professional. Al Berguedà, la Fundació Impulsa compta amb 24 mentors, així com amb el suport de diferents empreses, institucions, entitats i ajuntaments. A més, disposa de dos ambaixadors: Xavier Francàs i Núria Cinca, que fan de prescriptors del projecte i contribueixen a fer possible el Mètode Impulsa.