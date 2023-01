L’Escola de Salut és una iniciativa creada per l’Equip d’Atenció Primària (EAP) Berga Centre amb la col·laboració del Casal Cívic i Comunitari i les àrees de Drets Socials, Societat Inclusiva i Gent Gran Activa de l’Ajuntament de Berga. L’objectiu del projecte és millorar la salut i el benestar de les persones a través de la programació de sis sessions informatives per tractar diferents temàtiques d’interès com per exemple la salut emocional, l’alimentació i els hàbits saludables, les relacions socials o els drets socials, entre d’altres. Les conferències es portaran a terme entre els mesos de gener i juny, al Casal Cívic, ubicat a la plaça de Sant Joan de Berga.

Drets socials, benestar i alimentació La programació d’activitats és gratuïta i inclou sis sessions dividides en tres eixos temàtics: drets socials, salut emocional i nutrició. En concret, es tractarà la llei de la dependència i els serveis que s’ofereixen; què és el document de voluntats anticipades; eines i estratègies per cuidar-se emocionalment; la importància de sentir-se bé i millorar l’autoestima; com aprendre a preparar un menú equilibrat fàcilment o com elaborar receptes refrescants, hidratants, sanes i ràpides. Les conferències comptaran amb la participació de Maria Sifre, treballadora social de l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Berga; Aitor Cañadas, referent de benestar emocional comunitari de l’EAP Berga Centre; Mar Gargallo, dietista nutricionista de l’EAP Berga Centre i l’equip d’informació sobre el dret a morir dignament. Sessions mensuals Les xerrades es faran els dies 24 de gener, 22 de febrer, 22 de març, 19 d’abril, 24 de maig i 14 de juny. Totes les sessions es duran a terme a la sala d’actes del Casal Cívic i Comunitari de Berga, a les 5 de la tarda. Per assistir a les conferències l’accés serà lliure i no cal inscriure’s prèviament.