Els Castellers de Berga han renovat la junta. En una assemblea que es va fer dissabte passat al Cine Catalunya, local d'assaig dels castellers, Ignasi Ballús va cedir la presidència a Bernat Girabal. Després de cinc anys al capdavant, Ballús tanca una etapa i passa el relleu a Girabal, que estarà acompanyat d'Alba Cruanyes i Marc Rovira, que segueixen per segon any com a caps de colla.

L'assemblea també va servir per presentar els objectius per aquest 2023. Bernat Girabal va posar especial èmfasi en l’ampliació de les diferents comissions i en la creació d’un grup ampli de voluntaris. En comptes de concentrar les feines organitzatives en mans d’uns pocs, s’espera que aquesta proposta ofereixi més oportunitats a tota la colla per prendre part en l’organització de les moltes activitats socials que coordinen els Castellers de Berga. També va insistir en la importància del local dels Castellers, del potencial que suposa la nova cuina i les possibilitats de seguir millorant l’espai i garantint-ne l’ús a llarg termini. L’equip tècnic va anunciar la seva intenció de superar l'entrebanc de la covid i recuperar el nivell de castells assolit per la colla abans de la pandèmia, tornant a la gamma de 7 i mig amb la mirada posada en el Concurs de Castells de l’any 2024. També es va presentar el calendari de diades previstes per a l’any en curs, començant amb la Fira de Sant Josep a Gironella i acabant amb la III Diada Xavi Batriu. Els assajos de l’onzena temporada dels Castellers de Berga començaran el divendres dia 24 de febrer i seran cada dimarts, de 20h a 22h, i cada divendres, de 20h a 22.30h, a la seu social de l’entitat, al carrer Major de Berga.