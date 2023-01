L'AMPA i l'equip directiu de l'escola La Valldan de Berga demanen a l'ajuntament que actuï davant la problemàtica que es troben amb la caldera de biomassa del centre. És el sistema de calefacció de l'escola i ara a l'hivern, quan està en funcionament, genera molt fum.

El fum, alguns dies espès i fosc, perjudica al pati de l'escola, ja que la xemeneia està enganxada a una paret del pati. Aquest fet genera una gran molèstia als nens i nenes que juguen al pati "afectats per una boira produïda pel fum de la caldera", han assegurat fonts de l'AMPA. Segons han manifestat a Regió7, "és un problemàtica que s'ha de solucionar el més aviat possible, no pot ser que segons com bufa el vent quedi el pati ple de fum. A part de ser molt molest, pot ser un problema de salubritat".

L'AMPA ha fet arribar la queixa tant al consistori, a través d'una instància, com a l'equip directiu, que fa costat a les famílies i assegura que ara fa un mes va comunicar a l'Ajuntament el problema de la xemeneia reclamant solucions. De moment, no s'ha resolt i la xemeneia continua fumejant moltes hores del dia, fet pel qual veïns de la zona també han expressat el seu malestar.

El regidor d'Educació de l'Ajuntament de Berga, Eloi Escútia, ha explicat que són coneixedors de la situació i que treballen per posar-hi remei: "D'una banda, demanarem a l'empresa que fa el manteniment de les calderes de biomassa que s'asseguri que la combustió és la correcta. I d'altra banda, demanarem a la Mancomunitat de Municipis Berguedans per la Biomassa que l'estella que ens proporciona s'hagi assecat de forma adequada i tingui les condicions òptimes per tal de minimitzar l'emissió de fums".

El regidor Escútia assegura que no només vetllaran per la qualitat de l'estella sinó que estudiaran si es pot fer alguna millora que eviti l'impacte actual. En aquest sentit, una solució podria ser allargar la xemeneia. Eloi Escútia assegura que la voluntat de l’equip de govern és «evitar que el fum entorpeixi el dia a dia dels escolars i dels veïns. Ho solucionarem».