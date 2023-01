La zona de l’antiga discoteca Menfis de Berga fa anys que s’ha convertit en un abocador incontrolat. És un mal endèmic sense remei. Fins aquest divendres les bosses de deixalles, els cartrons, la brossa i la runa acumulada era considerable; el volum de deixalles feia setmanes que creixia.

Davant la queixa de veïns de Berga que passen per la zona, aquest divendres a la tarda, els serveis de neteja recollien les escombraries de l’entorn del Menfis. Era una de les accions de recollida i neteja puntual que es fan a diferents zones de la ciutat, ja que no només l’entorn del Menfis presenta sovint aquesta imatge de brutícia, també se’n pot veure al pont de la Fàbrega i a molts indrets del barri vell de Berga, com per exemple el carrer de la Pietat, la travessera cap al carrer del Carme o el carrer del Balç, entre d’altres.

Perseguir aquest incivisme i sancionar les persones que abandonen les escombraries al carrer és una demanda que han posat sobre la taula en diverses ocasions tant associacions de veïns de Berga com els grups a l’oposició a l’Ajuntament. Sense anar més lluny, al darrer ple el portaveu de Junts, Ferran Aymerich, va demanar a l’equip de govern si s’havien fet inspeccions i s’havien posat denúncies per deixar deixalles al carrer. El regidor de Mobilitat, Guillem Canal, va respondre que, d’una banda, era complicat si no s’enxampava els incívics; i que, d’altra banda, ja es feien recollides i neteges periòdiques a zones com la del Menfis.

Sancions

Aquesta setmana l’Ajuntament de Berga es feia ressò, via Twitter, que la Policia Local i el servei de neteja viària havien identificat més d’una vintena de bosses de residus abandonades a la via pública, al barri vell. «Les gestions dels agents van permetre localitzar la persona responsable d’aquest acte i serà sancionada com preveu l’ordenança de civisme», apuntava el tuit. El regidor Ferran Aymerich va respondre celebrant que es multi i s’apliqui l’ordenança de civisme.

És del parer que «cal més pressió per evitar abandonaments de deixalles», i en el cas concret del Menfis, «s’ha d’agilitzar la modificació urbanística que ha de permetre transformar la zona». Fa dos anys la Funerària Ferran, propietària de l’espai, expressava la voluntat de traslladar els serveis funeraris de la carretera de Ribes al Menfis però el tema està encallat per qüestions urbanístiques, ja que caldria una modificació del pla urbanístic.