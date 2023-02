Els treballadors de l'Ajuntament de Berga estan cobrant les nòmines del mes de gener amb un dia i mig de retard. L'endarreriment dels pagaments afecta a tota la plantilla, unes 160 persones, i també els càrrecs polítics. Els motius d'aquesta demora són "problemes tècnics", segons ha assegurat l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez (CUP). No ha especificat quins són aquests problemes, que detallarà aquest dijous a la tarda en roda de premsa el regidor de Recursos Humans, Ramon Camps (ERC).

El comitè d'empresa del consistori ha convocat una assemblea de treballadors per comentar la situació i les mesures que ha pres el govern per evitar un altre un endarriment en el cobrament de les nòmines. És la segona vegada que es dona aquesta situació i no volen que es torni a repetir.

Per la seva banda, l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha remarcat que ni és un problema "de manca de diners ni de voluntat política", sinó "temes tècnics i burocràtics" que han impedit el cobrament el darrer dia de gener. Aquest dijous al migdia, segons l'alcalde, s'efectuaven els pagaments, i per tant, "s'ha anat un dia mig tard".

Ivan Sànchez ha defensat que "calen mesures dràstiques internes per evitar que torni a passar", ja que "és normal que els treballadors vulguin cobrar quan toca. Entenem que aquest dia i mig pot ser un problema per a treballadors de la casa, ja que tothom té les casuístiques familiars que té".