Gironella no renuncia al motor com a element singular de la mostra de primavera però enguany la torna a batejar com antigament: Fira de Sant Josep. No serà el gran aparador de vehicles dels últims anys perquè els concessionaris tenen poc estoc, i per això, l'Ajuntament de Gironella ha optat per Fira de Sant Josep i no pas per Fira del Motor. Tot i això, el motor tindrà un pes rellevant a la fira, que se celebrarà el diumenge 19 de març.

Una de les novetats d'enguany és la creació d’un espai d’exposició amb motos de gironellencs i gironellenques amb carrera en el món del motor: Grau Franch, Sara Sànchez, Roger Ballús, Franc Serra, Ariadna Segura, Kevin Colomé i Pep Ribera. "Volem que els i les referents del motor del municipi tinguin un lloc a la fira, per això els habilitarem un espai per exposar els seus vehicles i el seu palmarès", ha explicat el regidor de Promoció Econòmica, Santi Felius. A més, a la fira també es podrà veure el cotxe de l’equip Visit Gironella, hi haurà exposició de cotxes antics i de nanocotxes de la postguerra. I no hi faltarà, com cada any, la concentració de clàssics i vehicles d’interès esportiu, que organitza l’Escuderia Gironella. Pel que fa a la participació de concessionaris, n'hi haurà tres i en total hi exposaran una trentena de vehicles. S'estendran al llarg de l'Avinguda Catalunya, que serà l'espai central de la fira, on també farà parada el comerç local, l'alimentació i l'artesania. En total es preveu la presència d'una setantena parades. D'aquestes, una vintena seran de comerciants de Gironella. "El comerç local i de proximitat tindrà molt pes a la Fira de Sant Josep d'enguany i estem convençuts que serà un bon reclam per als visitants", apunta Santi Felius. Compra, juga i guanya a Gironella Per promoure les vendes, l'Associació de Comerciants de Gironella organitza la campanya Compra, juga i guanya, en el marc de la Fira de Sant Josep. Sortejarà 500 euros en 10 vals de 50 euros perquè els premiats se'ls gastin als comerços de la vila. Entraran al sorteig les persones que la setmana que ve, del 13 al 18 de març, comprin a les botigues de l'Associació de Comerciants i omplin una butlleta. El dissabte 18 de març es farà el sorteig i els diners es podran gastar el diumenge de fira, el dia 19, o durant tota la setmana següent, del 20 al 25. Activitats paral·leles Pel què fa a les activitats, dissabte 18 a les 7 de la tarda l’Espai Santa Eulàlia acollirà la xerrada L’esport professional de l’automòbil, amb Jordi Riba i Gerard Sunyer. I diumenge al matí, a les 10, l’associació Foc als pedals farà una exhibició de Bike Trial a la plaça de l’Estació. Diumenge 19, a 2/4 d'11 del matí, hi haurà un taller de castells per a infants de 5 a 13 anys amb els Castellers de Berga. A les 12 del migdia, Diada Castellera amb els Castellers de Berga, la Colla Jove de Sitges i els Castellers de Cornellà. I Per tancar la jornada de fira i en el marc del cicle Culturitza't, es farà l'espectacle itinerant Estop, amb inici al Local del Blat a les 5 de la tarda.