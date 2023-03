La Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà estrenarà a l'abril la nova llar-residència d'El Blat, a l'antic hotel amb el mateix nom ubicat al nucli de Terradelles, a Bagà, al peu de la carretera C-16.

L'edifici s'ha habilitat perquè hi puguin viure amb autonomia persones amb diversitat funcional intel·lectual. S'ha dissenyat amb la voluntat de proporcionar als residents un espai còmode, segur i accessible per viure i gaudir de la seva vida amb la màxima independència.

El nou equipament disposarà, d'entrada, de 14 places públiques, i compta amb instal·lacions i serveis que s'adapten a les necessitats dels seus residents.

Inauguració l'1 d'abril

La inauguració d’El Blat serà el dissabte 1 d’abril a les 10 del matí, amb la presència del conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano. També hi assistiran diversos professionals de la Fundació, les persones usuàries que entraran a viure-hi el 18 d'abril, algunes autoritats comarcals i representants de la societat civil. Serà un acte obert a tothom qui vulgui conèixer les noves instal·lacions de la residència El Blat, per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Els residents hi entraran el 18 d'abril

La Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà va anunciar la primavera de l'any passat la compra de l'antic hotel El Blat per poder complir amb el requisit que demana la Generalitat per poder-los concertar noves places de residència per a usuaris amb discapacitat intel·lectual. A la tardor, va enllestir la rehabilitació necessària per adaptar-se a la normativa, gràcies a ajuts de la Fundació La Caixa i altres entitats i empreses.

Posteriorment, la Generalitat els va concedir 14 places públiques de residència per a l'espai d'El Blat de Terradelles. L'antic hotel està preparat per acollir 24 places i la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà té llista d'espera que supera aquesta xifra, segons fonts de l'entitat, que també han explicat que de moment viuran a l'edifici aquests 14 residents. No hi haurà opció de places privades perquè com si no les finança parcialment l'administració són molt cares i la majoria de famílies que les necessiten no hi poden fer front econòmicament.

La Fundació espera poder aconseguir les altres 10 places restants per omplir la capacitat d'El Blat en la nova convocatòria de places de la Generalitat. Segons comentava la gerent de la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, Ester Comellas, "al Berguedà tenim necessitat important de places de llar residència per a persones amb discapacitat intel·lectual, esperem que en poguem aconseguir més i poder resoldre la problemàtica actual que hi ha a la comarca".