Gironella acollirà aquest diumenge una nova edició de la Fira de Sant Josep, centrada en el comerç local i el motor. L’avinguda de Catalunya, el carrer Balmes i la plaça Pi i Margall s’ompliran de vehicles, comerç local, gastronomia i artesans.

El regidor de Promoció Econòmica de la vila, Santi Felius, explica que enguany s’ha fet una aposta molt clara per potenciar i posar en valor el comerç local i de proximitat, que guanyarà presència a la fira, amb més de 70 parades, de les quals 25 seran de comerços locals. "El comerç local i de proximitat tindrà més pes i estem convençuts que serà un bon reclam per als visitants", afirma Felius. També hi haurà entitats locals com Mans Unides o l’Institut Pere de Fontdevila.

La mostra recupera així la seva nomenclatura tradicional després d’uns anys de celebrar-se amb el nom de Fira del Motor. Santi Felius assegura que "no hi ha una renúncia al motor", sinó que "el sector ha canviat després de la pandèmia, si abans els concessionaris eren un gran aparador de vehicles, ara tenen molt poc producte en estoc".

A la Fira de Sant Josep hi haurà la presència de tres concessionaris amb una trentena de vehicles. L’Ajuntament de Gironella complementarà l’oferta lligada al sector amb un espai d’exposició amb motos de gironellencs i gironellenques amb carrera en el món del motor i una exposició de cotxes antics i de nanocotxes de la postguerra.

Pel que fa a les activitats, paral·leles demà dissabte al vespre l’Espai Santa Eulàlia acollirà la xerrada "L’esport professional de l’automòbil" amb Jordi Riba i Gerard Sunyer.

Inici de la temporada castellera

Al llarg del matí de diumenge, a Gironella també hi haurà un taller de castells, per a infants de 5 a 13 anys amb els Castellers de Berga, i a les 12 del migdia se celebrarà la Diada Castellera amb els Castellers de Berga, la Colla Jove de Sitges i els Castellers de Cornellà. Segons Felius, aquest serà l’inici de la temporada castellera a la comarca. El punt i final a la fira el posarà Estop, un espectacle de teatre itinerant del cicle Culturitza’t que començarà a les 5.

La fira coincideix un any més amb Sant Josep i el Dia del Pare.